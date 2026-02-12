Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych trenerek fitness w Polsce. Influencerka od lat promuje zdrowy tryb życia. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się jej blog - "healthy plan by Ann", na którym możemy znaleźć plany treningowe, motywujące treści i zdrowe przepisy. Swego czasu Lewandowska podzieliła się tam nietypowym przepisem na pączki. "To takie 'pączki bez pączka' - prawie bez niczego - bez glutenu, bez jajek, bez laktozy i bez cukru" - czytamy. Z czego więc są zrobione?

Anna Lewandowska zamieściła przepis na zdrowe pączki. Oto składniki

"Pączki bez pączka" to alternatywa dla osób, które ze względu na nietolerancję glutenu nie mogą jeść tych tradycyjnych lub dla tych, którzy po prostu szukają jakiejś zdrowszej wersji. Ich głównym składnikiem są... bataty. "Obrałam i pokroiłam na małe kawałki batata, a następnie ugotowałam go w wodzie. Kiedy wystygł, włożyłam go do blendera wraz z bananami, mąką i dosłownie odrobiną (opcjonalnie) mleka kokosowego, startą skórką [z pomarańczy lub cytryny - przyp. red.]. Całość zmiksowałam na jednolitą masę" - czytamy na blogu Lewandowskiej.

Następnie z masy należy uformować małe kulki i strzykawką wcisnąć odrobinę ulubionej konfitury. Gotowe kulki Lewandowska poleca włożyć na całą noc do lodówki. "Rano zabrałam się za smażenie. Rozpuściłam na patelni olej kokosowy i smażyłam kulki na wysokim ogniu, obracając je do momentu przypieczenia i mocnego zarumienienia. Kulki są lekko twarde" - informowała trenerka. Co myślicie o tym przepisie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Anna Lewandowska o jedzeniu pączków. "W jednym nie ma nic złego"

Dwa lata temu w tłusty czwartek na instagramowym profilu Lewandowskiej pojawiło się nagranie, w którym influencerka zwróciła uwagę na ważną rzecz. - W jednym pączku w tłusty czwartek nie ma niczego złego - mówiła. Ci, którzy są na diecie, również nie muszą rezygnować z przyjemności. W końcu zjedzone kalorie można później spalić.

- Spalenie jednego pączka będzie wymagało 30 min tańca bachaty, ok. 20 min pływania czy też ok. 30 min treningu aerobowego. Oczywiście, jak to w nauce, wszystko zależy. Tak samo jest w tym przypadku. Potrzebny czas do spalania kalorii zależy od naszej wagi, tempa wykonywania ćwiczeń czy indywidualnej przemiany materii. Ale jeżeli dzisiaj skusicie się na pączka, to nie zapomnijcie po prostu o treningu - mówiła Lewandowska.