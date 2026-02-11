Czarna suknia projektu Izabeli Janachowskiej, w której Marta Nawrocka wystąpiła podczas sesji zdjęciowej do magazynu "Viva!", została przekazana na cele charytatywne. Kreacja trafiła na aukcję "Łapy i pędzle", zorganizowaną 10 lutego przez Dodę oraz malarkę Joannę Sarapatę. Wydarzenie zgromadziło liczne grono znanych osób i darczyńców, a jego celem było wsparcie potrzebujących zwierząt.

Sukienka Marty Nawrockiej wylicytowana na aukcji charytatywnej. Znamy kwotę

Dochód z aukcji przeznaczono na rzecz Fundacji "Szare, bure i łaciate", która pomaga czworonogom odebranym nieodpowiedzialnym właścicielom oraz uratowanym z miejsc, w których doznawały krzywdy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pierwsza dama Marta Nawrocka, Danuta Stenka, Maria Pakulnis, Małgorzata Ohme, Bartosz Węglarczyk oraz Mateusz Gessler. Jednym z najważniejszych momentów wieczoru była licytacja czarnej sukienki przekazanej przez pierwszą damę. To właśnie w tej kreacji pozowała do wspomnianej sesji w "Vivie!".

W katalogu aukcyjnym znalazło się ponad 100 prac cenionych artystów oraz wyjątkowe propozycje przygotowane przez osoby publiczne. Cena wywoławcza większości przedmiotów wynosiła 1000 zł, jednak wiele z nich osiągnęło znacznie wyższe sumy. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia Nawrocka zachęcała do udziału w akcji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podkreślała, jak istotna jest solidarność w obliczu cierpienia zwierząt. Czarna suknia od Izabeli Janachowskiej została sprzedana za 1500 zł. Była to ostatnia licytowana pozycja tego wieczoru. Dla porównania, dzieła takich twórców jak Rafał Olbiński czy Andrzej Pągowski osiągały kwoty sięgające 6000 zł.

Aukcja "Łapy i pędzle" zakończyła się sukcesem. Zebrano 250 tys. zł na leczenie zwierząt

Uczestnicy wydarzenia mogli także licytować spotkania z gwiazdami - wśród nich kolację i lekcję gotowania u Mateusza Gesslera, kawę z Bartoszem Węglarczykiem czy książkę z autografem Danuty Stenki. Łącznie podczas wydarzenia udało się zebrać 250 tys. zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na leczenie oraz ratowanie zwierząt, które doświadczyły cierpienia w niewłaściwie prowadzonych schroniskach.