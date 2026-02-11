Beckhamowie sprzedali ikoniczny apartament. Zysk? Lepiej usiądźcie

One Thousand Museum w centrum Miami to 62-piętrowy wieżowiec, który należy do najbardziej rozpoznawalnych budynków mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych. Za jego projekt odpowiada pracownia Zahy Hadid, laureatki Nagrody Pritzkera. To właśnie w tej inwestycji znajdował się apartament należący do małżeństwa Beckhamów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakob Kosel o Davidzie Beckhamie. "Inspiruję się nim, to mój idol"

Zakup wiązał się z rozwojem Inter Miami CF. Nieruchomość kupiono przez firmę Beckhama

David i Victoria Beckham nabyli apartament w 2020 roku, krótko po otwarciu budynku. Zapłacili 19,8 miliona dolarów. Zakupu dokonano za pośrednictwem spółki Beckham Brand Limited, która odpowiada za działalność biznesową Davida Beckhama. Decyzja o inwestycji zbiegła się z rozwojem klubu piłkarskiego Inter Miami CF, którego były reprezentant Anglii jest współwłaścicielem. Były sportowiec otrzymał możliwość zakupu drużyny już w 2013 roku. Zespół rozpoczął grę w MLS, czyli najwyższej lidze USA, w 2020 roku.

One Thousand Museum to jedno z ostatnich dzieł Zahy Hadid. Budynek wyróżnia charakterystyczny szkielet

Wieżowiec One Thousand Museum jest jednym z dwóch projektów mieszkaniowych w USA ukończonych przez pracownię Zahy Hadid. Architektka zaprojektowała go przed swoją śmiercią w 2016 roku. Konstrukcja posiada zewnętrzny szkielet z włókna szklanego wzmacnianego betonem, który obejmuje całą bryłę. Ogranicza potrzebę stosowania kolumn wewnątrz mieszkań.

W budynku znajdują się między innymi lądowisko dla helikopterów na dachu, centrum wodne oraz taras słoneczny dla mieszkańców. Obiekt stoi naprzeciwko Phillip & Patricia Frost Museum of Science oraz Pérez Art Museum Miami.

Penthouse zajmuje całe 59 piętro budynku. Apartament ma pięć sypialni i przeszklone ściany z widokiem na ocean

Lokal obejmuje całą kondygnację. Wnętrze wyposażono w okna od podłogi do sufitu oraz kilka tarasów. W 2021 roku Victoria Beckham pokazała w mediach społecznościowych fragment salonu. Pozostałe pomieszczenia nie zostały publicznie zaprezentowane.

Rodzina Beckhamów pozostaje w Miami mimo sprzedaży apartamentu. W 2024 roku kupiła rezydencję za 72,3 miliona dolarów. Nowa nieruchomość znajduje się w Miami Beach bezpośrednio nad zatoką Biscayne. Rezydencja nadal należy do rodziny Beckhamów.

Tak zarabia David Beckam. Imperium biznesowe działa w wielu branżach

Firmy kontrolowane przez byłego piłkarza generują dziesiątki milionów dolarów rocznie. Sercem jego działalności jest DRJB Holdings Limited, w skład której wchodzą między innymi David Beckham Ventures, Seven Global oraz Studio 99 Group. Spółki zarabiają na licencjonowaniu nazwiska i wizerunku w branży modowej, sportowej, perfumiarskiej, medialnej i finansowej. W 2023 roku przychody DRJB Holdings wzrosły do 91,2 miliona dolarów, a zysk przed opodatkowaniem osiągnął 36,2 miliona dolarów. Firma wypłaciła udziałowcom 124 miliony dolarów dywidendy, z czego około 36 milionów trafiło do Beckhama.

Były piłkarz współpracuje z markami takimi jak Adidas, Boss, Tudor, Nespresso, EA Sports, Uber Eats, AliExpress czy producentem sprzętu AGD Ninja. Produkowany przez Studio 99 serial dokumentalny "Beckham" trafił do pierwszej dziesiątki Netfliksa w 90 krajach.