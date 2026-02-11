11 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt. Tym razem zajmowano się tematem systemowej kontroli schronisk dla zwierząt. Na posiedzeniu po raz kolejny pojawiły się Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan, które od początku angażują się w sprawę dramatycznej sytuacji w tzw. patoschroniskach. Obie gwiazdy usiadły w tym samym rzędzie, lecz ponownie zachowały dystans. Tym razem na sali pojawiła się także Joanna Krupa. Celebrytka zajęła miejsce obok Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Doda, Małgorzata Rozenek-Majdan i Joanna Krupa w Sejmie

Doda na posiedzenie przybyła w długiej, szarej spódnicy, do której dopasowała ciepły golf o tym samym kolorze. Widać, że piosenkarce zależy, by w Sejmie wyglądać skromnie i z klasą, i by nie odciągać niepotrzebnie uwagi od tego, co najważniejsze. Tą samą drogą od początku podąża Małgorzata Rozenek-Majdan. Tym razem celebrytka pojawiła się w beżowym komplecie złożonym z szerokich spodni i stylowej koszuli. Obok niej zasiadła równie schludnie ubrana Joanna Krupa. Modelka zdecydowała się na klasyczne połączenie bieli z czernią. Zdjęcia z posiedzenia znajdziecie w naszej galerii.

Małgorzata Rozenek-Majdan przemówiła w Sejmie. Zwróciła uwagę na krytykę fundacji

W swoim wystąpieniu Małgorzata Rozenek-Majdan zaapelowała m.in. o zaprzestanie ataków na organizacje i fundacje prozwierzęce. - Organizacje społeczne nie tylko nagłaśniały problem od bardzo wielu lat, ale przede wszystkim wzięły na siebie realne obowiązki ochrony tych zwierząt. Organizowały ich zabezpieczenie, transport, leczenie i opiekę. Robiły to wtedy, kiedy państwo zawiodło, państwo, które już z naszych środków pobrało pieniądze, a same robiły to, ponosząc konkretne koszty finansowe oraz osobiste. Te działania wymagające odpowiedzialności zasobów i gotowości tam, gdzie ten system nie zadziałał, spowodowały, że teraz te organizacje stały się obiektem bardzo często nieuzasadnionej agresji i nadmiernej presji - mówiła.