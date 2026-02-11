Wojewódzki przebił Gessler. Trzycyfrowa cena za paczką. To nie żart

Już 12 lutego czeka nas tłusty czwartek. Cukiernie przygotowują swoje oferty dla miłośników słodyczy. W 2025 roku w lokalu Wojewódzkiego można było kupić pączki z nadzieniem dubajskim. Cena wynosiła 100 dirhamów (teraz 96 zł). "Nie bez powodu nasze pączki są tak drogie, ale i grubo nadziane, tak jak nasza restauracja w weekendowe wieczory - pełna i bez granic. Nadzienie? Jak dubajska czekolada. Polewa? Roztapia się w ustach szybciej niż twoje zasady przy drugim drinku. Ciasto? Puszyste jak twoje najbardziej szalone marzenia" - czytaliśmy na instagramowym profilu lokalu. Teraz ogłoszono nowy specjał.

Tyle kosztuje pączek u Kuby Wojewódzkiego. Tanio nie jest

Na instagramowym profilu lokalu Wojewódzkiego pojawił się post z ogłoszeniem oferty na tłusty czwartek. Klienci mogą zakupić pączka w cenie 200 zł. Do każdego wyrobu dodawany jest szampan, co może tłumaczyć aż tak absurdalnie wysoką kwotę. "Światła. Kamera. Akcja! To ON jest gwiazdą tłustego czwartku. Pączek 'Szampańska Truskawka'. Puszysty, wypełniony aż po brzegi - niepokojąco zachwycający! Taki, po którym mówisz 'ostatni' i po chwili zastanawiasz się, czy ktoś widzi, że bierzesz kolejnego. Do każdego pączka dostajecie szampana" - czytamy. W poście pojawiła się informacja o tym, że liczba pączków jest mocno ograniczona. Co sądzicie o tej cenie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Internauci ruszyli z komentarzami na temat ceny za pączka. Mocne słowa

Ceny pączków w lokalach celebrytów od zawsze budzą wielkie emocje. Tak też było w przypadku oferty na tłusty czwartek w restauracji Kuby Wojewódzkiego. Internauci ruszyli z komentarzami na temat pączków. Zdania były podzielone. "Wygląda nieziemsko", "Mega" - pisali niektórzy. Nie zabrało także negatywnych komentarzy na temat ceny za wyrób. "Zawsze się znajdzie głupiec, który to kupi", "Uczciwa cena za uczciwy pączek to 5-6-7 zł. Powyżej tej kwoty się po prostu nie kupuje" - czytamy pod publikacją.