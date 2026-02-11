10 lutego tegoroczni nominowani do Oscarów zebrali się pod jednym dachem na corocznym lunchu oscarowym, który odbył się w hotelu Beverly Hilton. Wśród nich pojawiła się także Małgorzata Turzańska, która może otrzymać statuetkę w kategorii "Najlepsze kostiumy" za film "Hamnet". Polska projektantka kostiumów filmowych zachwyciła stylizacją na czerwonym dywanie.
Turzańska zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd. Polska projektantka filmowa postawiła na odważne, artystyczne połączenie klasycznej czerni i bieli z nowoczesną formą. Górę stylizacji stanowiła czarna, strukturalna kamizelka z mocno zarysowanymi, rzeźbiarskimi ramionami, pod którą Turzańska miała prostą bluzkę z dekoltem w kształcie litery V. Całość kontrastowała z obszerną, białą spódnicą o balonowym kroju, która nadawała stylizacji teatralnego charakteru. Do tego projektantka dobrała masywne, czarne botki na grubej podeszwie, przełamując elegancki klimat stylizacji nutą nonszalancji. Uwagę zwracała także okrągła, czarna torebka o geometrycznej formie oraz wyrazista biżuteria - srebrny naszyjnik i zestaw bransoletek. Cały look dopełniły - charakterystyczna fryzura - rudy kok upięty wysoko na głowie - oraz czerwone usta. Trzeba przyznać, że projektantka wyglądała niesamowicie. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.
Małgorzata Turzańska to nazwisko, które od lat pojawia się w branży filmowej. Sama artystka od ponad dwóch dekad mieszka w Nowym Jorku. Jej kariera rozpoczęła się od współpracy z Agnieszką Holland przy filmie "Janosik. Prawdziwa historia". Od tego czasu Turżańska pracowała przy takich produkcjach jak "Stranger Things", "Nigdy cię tu nie było", "Pearl" czy właśnie nominowanym filmie "Hamnet". W jednym z wywiadów projektantka dała jasno do zrozumienia, że jej kariera to nie tylko efekt talentu i ciężkiej pracy. "Akurat tak się składa, że miałam naprawdę ogromne szczęście i trafiłam na odpowiedni czas i miejsce, no i zawsze byłam otoczona utalentowanymi ludźmi, którzy nie są ani trochę mniej zdolni ode mnie, ani mniej pracowici. Dlatego jestem przekonana, że nie zawdzięczam wszystkiego, tylko sobie" - mówiła w rozmowie z Onetem.