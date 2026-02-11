Na początku lutego media obiegła wiadomość o zaginięciu Nancy Guthrie, mamy amerykańskiej dziennikarki Savannah Guthrie, która od lat współpracuje ze stacją NBC. Biuro Szeryfa Hrabstwa Pima w stanie Arizona poinformowało, że kobieta została najprawdopodobniej porwana. Kilka dni później do redakcji TMZ dotarł rzekomy list z żądaniem okupu, który przekazano organom ścigania. W sprawę zaangażował się także Donald Trump i zaoferował wsparcie lokalnym władzom i rodzinie zaginionej. Co dalej? Pojawiły się nowe informacje. W sieci FBI udostępniło nagranie sprzed domu kobiety, na którym widać rzekomego porywacza. Zatrzymano też jedną osobę.
Odkąd media obiegła wiadomość o zaginięciu matki amerykańskiej dziennikarki, FBI i Biuro Szeryfa hrabstwa Pima współpracowało, aby odzyskać wszelkie możliwe nagrania z domu zaginionej kobiety. Wcześniej informowano, że nie udało się do nich dotrzeć, bo Nancy nie płaciła abonamentu za usługę monitoringu. Ostatecznie udało się jednak odzyskać nagrania z danych uzyskanych z serwera. Materiały zostały zabezpieczone, a śledztwo nadal trwa. FBI opublikowało zdjęcia z nagrania w sieci.
Można na nich dostrzec zamaskowanego mężczyznę w kominiarce z czarnymi rękawiczkami i plecakiem, który próbuje zakryć obiektyw kamery. Jak poinformowało FBI, mężczyzna manipulował kamerą przy drzwiach wejściowych kobiety dokładnie w dniu jej zaginięcia. W pewnym momencie można zauważyć, jak zasłania obiektyw stojącą w pobliżu rośliną. Śledztwo jest w toku i FBI apeluje do ludzi, aby przekazywali wszelkie informacje, które mogą dotyczyć sprawy. Pobierane są także próbki DNA od pracowników, którzy znajdowali się w pobliżu posiadłości Nancy Guthrie w czasie, kiedy zaginęła. To jednak nie wszystko.
W mediach pojawiła się również informacja, że policja w Arizonie zatrzymała jedną osobę na przesłuchanie w związku z zaginięciem Nancy Guthrie. Według redakcji ABC News, która jako pierwsza przekazała tę wiadomość, władze przygotowują się do przeszukania miejsca powiązanego z tą osobą. Do zatrzymania doszło na południe od Tucson.