Joanna Przetakiewicz to kobieta sukcesu, która stoi za marką La Mania. W najnowszej rozmowie, która ukazała się na portalu dzieńdobrytvn.pl, wyjawiła, że choć ma na koncie wiele sukcesów, najczęściej skupia się na problemach, co nie jest dobre. Przyznała, że w najtrudniejszych chwilach, potrafi krytykować samą siebie.

Joanna Przetakiewicz o problemach. Mówi, że skupia się na negatywach

Joanna Przetakiewicz w rozmowie z Oskarem Netkowskim opowiedziała o jednej z sytuacji, w której nie potrafiła cieszyć się z sukcesu. Skupiała się wyłącznie na problemach. - Byliśmy tuż przed premierą naszej akcji i wydarzyły się trzy wspaniałe rzeczy, które naprawdę poszły do przodu. Ja ani przez jedną sekundę tego nie doceniłam. Skupiłam się tylko na problemach, na tym, co jest niedopięte, czego nie mam pod kontrolą i co może pójść nie tak - opowiadała celebrytka. - Ja się dzisiaj poczułam beznadziejnie, jak bardzo nie doceniłam szczęścia, które się wydarzyło. Dlatego to jest tak strasznie ważne, żeby nie skupiać się tylko na problemach - podkreślała. W dalszej części wywiadu przyznała, że zdarzają się jej trudne dni, które są dla niej wyzwaniem - szczególnie pod względem przytłaczających myśli.

Ja dzisiaj rano powiedziałam: Boże, ja się czuję dzisiaj jak szmata, jakby ktoś wyfroterował mną całą podłogę, wyżął i rzucił do kąta. Tak poczułam się już zmęczona. I od razu w tym momencie mówię sobie: dobra, stop

- relacjonowała Przetakiewicz. - Bo jak ja teraz pójdę w tę stronę, że czuję się jak szmata, wyglądam źle, jestem zmęczona, nie jadłam przez ostatnie parę dni praktycznie w ogóle, mało spałam itd., to będę się czuła jeszcze bardziej wydrenowana i wycieńczona - dodała. Celebrytka nie ukrywa, że krążące myśli doprowadzają ją do emocjonalnej pułapki. - Mi się to często zdarza, bo ja często jestem ofiarą własnej przemocy - mówiła.

Joanna Przetakiewicz mówi o szczęściu i pieniądzach

Joanna Przetakiewicz podkreśliła, że nie zawsze pieniądze są wyznacznikiem szczęścia. - Ja znam ludzi bardzo bogatych, a nieszczęśliwych i tych, którzy mają niewiele, a mają radość w oku - zaznaczyła. - Znam też ludzi młodych, zdrowych, kochanych, którzy też są nieszczęśliwi. To co, mamy powiedzieć, że młodość, zdrowie i miłość nie dają szczęścia? To jest tylko to jedno zdanie. Nic, czego nie doceniamy, nie daje szczęścia - podkreślała.