Grzegorz Markowski to jeden z najbardziej cenionych polskich wokalistów, który na dobre zapisał się w historii rodzimej muzyki rockowej. Lider zespołu Perfect kilka lat temu podjął decyzję o zakończeniu kariery muzycznej. "Z ciężkim sercem chcę was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla was, tak jak grałem przez lata" - przekazał swoim fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co dziś słychać u wokalisty? Wieści na temat artysty przekazała jego córka Patrycja Markowska. Wyjawiła, jak czuje się jej sławny tata.

Patrycja Markowska świętuje 25-lecie kariery. Czy wystąpi z ojcem? "On nie chce"

Patrycja Markowska w tym roku świętuje 25-lecie swojej działalności artystycznej. Fani mają nadzieję, że w związku z tak wyjątkową okazją wokalistka pojawi się na scenie w duecie z ojcem. Co na to sama zainteresowana? W rozmowie z "Faktem" wokalistka wyznała, że miała pomysł, aby zaprosić swojego tatę do wspólnego występu, ale jak się okazuje, Grzegorz Markowski nie jest specjalnie zainteresowany taką propozycją i woli pozostać poza blaskiem fleszy.

Był taki moment, że jeszcze go trochę namawiałam. Myślałam, że jemu to dobrze robi, jak on wychodzi na scenę, ale wiesz, on nie chce

- wyjawiła. W dalszej części rozmowy Patrycja Markowska podzieliła się swoimi ostatnimi przemyśleniami dotyczącymi sławnego taty. - Oglądałam ostatnio dokument o Davidzie Bowiem, który przez jakiś czas zrezygnował z grania i myślę sobie, że tacy bardzo świadomi artyści nie za wszelką cenę pchają się, że tak brzydko powiem, na scenę. Tata ma naprawdę w swoim dorobku miliony koncertów, jest legendą, wiec ma prawo odpocząć - dodała.

Patrycja Markowska wyjawiła, jak czuje się Grzegorz Markowski

Patrycja Markowska podkreśliła też, że nie chce naciskać na swojego tatę w kwestii wspólnych występów, bo sama uważa, że po latach ciężkiej pracy na scenie zasłużył na odpoczynek. - On sobie na to zasłużył i ja nie zamierzam go naciskać. Oczywiście, że mi by to zrobiło super, jakby mój tata się pojawiał na moich koncertach. Będzie miał ochotę, to wyjdzie, ale ja muszę iść swoją drogą i polegać na sobie - podkreśliła w rozmowie z "Faktem". Wokalistka wyjawiła też, jak aktualnie czuje się jej tata. - On się naprawdę świetnie czuje. Chodzi z mamą do lasu, chodzą sobie na basen, ćwiczą, prowadzą taki styl życia, czytają bardzo dużo książek - podsumowała.