Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Nie tak dawno występowali w jubileuszowej edycji formatu "Taniec z gwiazdami", a teraz szykują się do wspólnego spektaklu. To jednak nie wszystko.

Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła nowym nagraniem z Marcinem Rogacewiczem. Lawina komentarzy

Na nowym nagraniu opublikowanym na instagramowym profilu Agnieszki Kaczorowskiej widać, jak Marcin Rogacewicz trzyma w ręku wielki bukiet róż i pada przed ukochaną na kolana. Zaprezentowana scena łudząco przypomina oświadczyny. Jak się jednak okazuje, nagranie to promocja koncertu walentynkowego "Tańczmy, jak nam miłość gra!", który poprowadzą aktorzy. - Chciałem cię prosić o to, czy poprowadzisz ze mną koncert walentynkowy? - mówi na nagraniu Rogacewicz. - Poprowadzę, zapraszamy 13 lutego - odpowiada Kaczorowska. W opisie kadru dowiadujemy się więcej o szczegółach wydarzenia. "OMG. Powiedziałam TAK. Widzimy się w piątek 13.02 w TVP2. 'Tańczmy, jak nam miłość gra!" - czytamy.

Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "A już myślałam, że Marcin się oświadczył", "Zachwycam się wami", "Piękna zapowiedź", "Wyszło uroczo, nie wiem, ile w tym reżyserii, a ile zaskoczenia ze strony Agnieszki" - pisali. Nie zabrakło także mniej pozytywnych komentarzy. "Czy tylko mnie łapie cringe, jak to oglądam?" - czytamy pod nagraniem.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poznali się na planie serialu. "Wymieniliśmy chyba dwa zdania"

W styczniu aktorzy wystąpili w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedzieli o swojej relacji i pierwszym spotkaniu. Poznali się przed laty na planie serialu. - Spotkaliśmy się na planie "Na dobre i na złe", ja tam grałam epizod, a Marcin, wiadomo, był tam doktorem. Co prawda wymieniliśmy chyba dwa zdania tylko prywatnie... - przekazała. Aktor wtrącił się do wypowiedzi ukochanej. - Siedem wyrazów, ja pamiętam. Siedem słów - przekazał Rogacewicz. - I potem bardzo długo się nie widzieliśmy, ale to w sumie takie miłe wspomnienie z perspektywy dnia dzisiejszego - uzupełniła Kaczorowska.