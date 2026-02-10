Marcin Gortat przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu kariery były zawodnik NBA wrócił do Polski. W jednym z wywiadów przyznał, że to właśnie tutaj czuje się najlepiej. - Bardzo mocno się wyleczyłem ze Stanów Zjednoczonych. I to do tego stopnia, że nie zamierzam na razie wracać. Znaczy się wracam, bo muszę pilnować domów oraz różnego rodzaju inwestycji. Ale faktycznie, mimo tego całego hejtu, który się na mnie w Polsce wylewa, tych 'miłych' laurek, które dostaję, to przyznaję, że Polska jest dzisiaj o wiele lepszym miejscem do mieszkania. Pod względem jakościowym, pod względem infrastruktury, pod względem kultury - mówił w podcaście "W cieniu sportu". Okazuje się, że jest jeszcze jeden powód, dla którego Gortat nie chce wrócić do USA. Jaki?

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat na jednej imprezie z Justinem Bieberem. "Nie mogłem uwierzyć, że to jest on"

Marcin Gortat wprost o Donaldzie Trumpie. "Nie są to moje wartości"

Gortat miał okazję porozmawiać ostatnio z dziennikarką portalu Jastrząb Post. Ta podczas wywiadu poruszyła kwestię jego potencjalnej wyprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Były koszykarz powiedział, że choć ma podwójne obywatelstwo, to nie planuje powrotu do USA. - Patrząc na to, co się dzieje w Stanach i na sposób, w jaki Donald Trump funkcjonuje... Nie jest to totalnie coś, co popieram i nie są to moje wartości - przyznał.

To nie pierwszy raz, gdy Gortat krytykuje zachowanie Trumpa. Jakiś czas temu prezydent Stanów Zjednoczonych uderzył na konferencji w dziennikarkę CBS. - Zadajesz pytania, bo jesteś głupia - wypalił. Zdaniem Gortata takie słowa nigdy nie powinny paść z ust głowy państwa. - Prezydent, który wychodzi i mówi do dziennikarki "Pani jest głupia"?… Może jestem wychowany w innej etyce, ale prezydent tak się nie zachowuje. Nie może używać takich sformułowań - mówił w podcaście "W cieniu sportu".

Marcin Gortat powitał na świecie syna. Osobiście wybrał mu imię

18 stycznia na świat przyszedł syn Gortata, który otrzymał imię po koszykarzu. "Marcin Gortat Junior już przybył" - pisał dumny tata. Okazuje się, że imię zostało wybrane jeszcze na długo przed porodem. Ukochana Gortata nie miała zbyt wiele do powiedzenia w tej kwestii. "Imię wybrał mój mąż już lata temu - bez żadnych negocjacji. Marcin Junior. Myślę, że nikt się nie dziwi. A jeśli odziedziczy jego pasję i determinację, to kto wie, może i historia zatoczy koło" - żartowała na Instagramie Żaneta Gortat-Stanisławska.