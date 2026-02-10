Ważny gest Marty Nawrockiej. Tak odpowiada na działania Dody

Doda zwróciła uwagę opinii publicznej na sytuację w tzw. patoschroniskach i wyrażała głośny sprzeciw wobec traktowania zwierząt w zamkniętym już schronisku w Sobolewie. Na tym jednak nie zakończyła się działalności wokalistki. 10 lutego z inicjatywy Dody i malarki Joanny Sarapaty odbędzie się specjalna aukcja artystów na rzecz bezdomnych zwierząt o nazwie "Łapy i Pędzle". Marta Nawrocka poparła publicznie akcję, a na licytację przekazała jedną ze swoich stylizacji.

Marta Nawrocka wsparła aukcję Dody na rzecz zwierząt

O swojej decyzji Marta Nawrocka poinformowała 10 lutego na Instagramie. "Los zwierząt nie może nikomu pozostawać obojętny. 'Łapy i Pędzle' to wyjątkowa aukcja organizowana przez malarkę Joannę Sarapatę oraz piosenkarkę Dodę, a dochód z tej inicjatywy zostanie przeznaczony na pomoc bezdomnym zwierzętom uratowanym z tzw. patoschronisk" - przekazała pierwsza dama. "Dlatego z całego serca wspieram tę akcję - tylko razem możemy podarować im bezpieczeństwo, troskę i nowy początek" - dodała,

Marta Nawrocka przekazała na aukcję swoją kreację projektu Izabeli Janachowskiej oraz egzemplarz magazynu "Viva!", na okładce którego się pojawiła, ze swoim autografem. Pierwsza dama osobiście przekazała sukienkę Sarapacie podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Jak czytamy na oficjalnej stronie, cena wywoławcza licytacji to 1000 zł. Zysk zostanie przekazany na finansowanie akcji "Powszechna Sterylizacja" prowadzonej przez fundację "Szare, Bure i Łaciate".

Marta Nawrocka podsumowała spotkanie z Dodą

3 lutego w Pałacu Prezydenckim miało miejsce spotkanie pary prezydenckiej z Dodą, Łukaszem Litewką i Krzysztofem Stanowskim. Tematem ich rozmów była kwestia praw zwierząt. "Zwierzęta nie potrafią wołać o pomoc. Dramatyczne sceny ze schronisk w Bytomiu i Sobolewie nie mogą się już nigdy powtórzyć. Przez lata w tych miejscach dochodziło do rażących zaniedbań i krzywd" - napisała Marta Nawrocka po spotkaniu.

"Dziś wspólnie z Dodą, Krzysztofem Stanowskim i Łukaszem Litewką rozmawialiśmy o sytuacji prywatnych schronisk w Polsce, a także propozycjach realnych zmian, które ochronią ich podopiecznych. Razem możemy nieść dobro i dać niewinnym istotom szansę na lepsze życie" - dodała pierwsza dama.