Łukasz Nowicki konsekwentnie unika medialnego szumu. Wybrał życie poza centrum Warszawy

Model życia oparty na dwóch adresach pozwala oddzielić rytm pracy od czasu przeznaczonego na regenerację. Jedna lokalizacja została podporządkowana codziennym obowiązkom, druga służy wyłącznie wyciszeniu i odpoczynkowi. Obie łączy bliskość natury i funkcjonalne podejście do przestrzeni.
Łukasz Nowicki zdecydował się na rozwiązanie, które rzadko spotyka się wśród mieszkańców aglomeracji. Stałe miejsce zamieszkania i dom przeznaczony na wolne dni nie konkurują ze sobą, lecz się uzupełniają. Taki układ pozwala zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. W obu przypadkach kluczowe znaczenie miała lokalizacja. Nieruchomości położone są w miejscach, które zapewniają ciszę, prywatność i dostęp do terenów zielonych, bez całkowitego odcięcia od miasta.
Rodzinny dom Łukasza Nowickiego znajduje się w Międzylesiu, części Warszawy znanej z dużej ilości zieleni i luźniejszej zabudowy. Sąsiedztwo Mazowieckiego Parku Krajobrazowego sprawia, że okolica wyróżnia się spokojem i sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. To przestrzeń zaprojektowana pod codzienne funkcjonowanie rodziny. Wnętrza domu podporządkowano praktycznym rozwiązaniom. Jasna kolorystyka, naturalne materiały i proste formy tworzą neutralne tło dla życia rodzinnego i nie dominują nad funkcją użytkową pomieszczeń.
Drugi dom położony jest w Krajęczynie, miejscowości oddalonej od Warszawy o około 60 kilometrów. Otoczenie przyrody oraz bliskość starorzecza Wkry sprawiają, że miejsce sprzyja wyciszeniu i oderwaniu się od codziennego tempa. Dom nie pełni funkcji stałego miejsca zamieszkania. W aranżacji wnętrz postawiono na przestrzeń i naturalne surowce. Centralnym punktem codziennej części jest kominek, który porządkuje układ pomieszczenia i wzmacnia jego użytkowy charakter.
Zarówno w Międzylesiu, jak i w Krajęczynie Łukasz Nowicki zastosował podobne podejście do aranżacji. Drewniane podłogi, jasne ściany i oszczędne dodatki budują jednolity charakter wnętrz. Elementy takie jak książki czy grafiki pełnią funkcję uzupełniającą.
Całość podporządkowana jest wygodzie i funkcjonalności. Domy nie mają charakteru pokazowego, lecz zostały zaprojektowane jako realna przestrzeń do życia i odpoczynku.