Blake Garrett, były aktor dziecięcy znany przede wszystkim z roli "Wtyczki" w rodzinnej komedii "Jak ugryźć robala", zmarł w wieku 33 lat. Jego matka w rozmowie z TMZ przekazała, że Garrett odszedł w niedzielę, 8 lutego. Rodzina czeka na wyniki sekcji zwłok, aby ustalić oficjalną przyczynę śmierci. W zeszłym tygodniu 33-latek miał trafić na ostry dyżur. Zdiagnozowano u niego półpaśca. Bliscy byłego aktora podejrzewają, że ten z powodu bólu wywołanego infekcją wirusową mógł leczyć się na własną rękę, co doprowadziło do niespodziewanej śmierci.

Blake Garrett zaczął występować na scenie w wieku ośmiu lat. Wróżono mu wielką karierę

Na początku Garrett działał w lokalnym teatrze. W wieku dziesięciu lat pojawił się w show "Barney's Colorful World International Tour", bazującym na popularnym programie dla dzieci. Tam występował przez dwa lata. Największą popularność przyniosła mu rola w filmie "Jak ugryźć robala", adaptacji książki dla dzieci Thomasa Rockwella z 1973 roku. W 2007 roku filmowy "Wtyczka" otrzymał nagrodę Young Artist Award. Choć wiele osób wróżyło młodemu Garrettowi ogromną karierę, to ten po premierze filmu zrezygnował z dalszej pracy w branży. Widzowie jednak doskonale pamiętają jego występ w hicie z 2006 roku.

Informacja o śmierci 33-latka zasmuciła tych, którzy dorastali razem z nim. "Okropna wiadomość. 'Jak zjeść robaka' to jeden z moich ulubionych filmów", "To przykre, że odchodzą tak młodzi ludzie. Spoczywaj w pokoju", "To nie może być prawda. Wychowałam się na tym filmie!" - czytamy w komentarzach pojawiających się pod wpisami upamiętniającymi byłego aktora.

"Jak ugryźć robala". O czym był film, który przyniósł Garrettowi ogromną rozpoznawalność?

"Jak ugryźć robala" to amerykańska komedia dla dzieci z 2006 roku, napisana i wyreżyserowana przez Boba Dolmana. 11-letni Billy Forrester, który ma słaby żołądek i często wymiotuje, przeprowadza się do nowego miasta z rodzicami. W nowej szkole chłopak szybko staje się celem lokalnego łobuza Joego, który działa razem z dwoma wiernymi kolegami - "Wtyczką", w którego wcielił się Blake Garrett i Bradleyem, którego zagrał Philip Bolden. Billy stawia czoło przywódcy łobuzów i nakłania go do nietypowego zakładu. Obaj mają zjeść po dziesięć dżdżownic. By ustrzec się od monotonii, koledzy mają zamiar przyszykować je na kilka wyszukanych sposobów.