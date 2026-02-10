Zenek Martyniuk śmiało zasługuje na miano jednego z lepszych polskich artystów disco polo. Z pewnością trudno byłoby znaleźć kogoś, kto nie znałby ani jednego z jego największych hitów. Mimo upływu czasu i wielu lat kariery Zenek Martyniuk pokazuje, że nie zwalnia tempa. Co i rusz wypuszcza nowe kawałki, jeździ też na koncerty, by na żywo zaśpiewać dla swojej publiczności. 13 lutego, w piątek, wokalista miał zagrać koncert z okazji nadchodzących walentynek. Niestety, wydarzenie zostało odwołane. Choć powód na ten moment wydaje się być jak najbardziej oczywisty, to fani nie kryli zawodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Narożna o "Disco Star", "TzG" i aferze z Martyniukiem. Ma apel

Zenek Martyniuk nie wystąpi na walentynkowym koncercie. To dlatego odwołano wydarzenie

Wydarzenie Disco Walentynki 2026 w Jasionce pod Rzeszowem miało odbyć się w piątek, 13 lutego. Koncert cieszył się sporym zainteresowaniem w mediach i nieustannie był promowany. Miało to być święto muzyki tanecznej i miłości w jednym, a scena miała zapełnić się od gwiazd disco polo. Organizatorzy zapowiedzieli obecność m.in. Zenka Martyniuka, zespołu Boys czy Pięknych i Młodych. Mimo że bilety rozeszły się niemal jak świeże bułeczki, a fani dosłownie przebierali nogami do rozpoczęcia koncertu, to rzeczywistość pokrzyżowała te plany. Wiadomość o odwołaniu koncertu zasmuciła tysiące osób i wywołała falę rozczarowania.

Firma World Media Sp. z o.o. miała jednak ważny powód, aby do wielkiego wydarzenia ostatecznie nie dopuścić. Mianowicie, chodzi o warunki atmosferyczne oraz mrozy i ujemne temperatury panujące na zewnątrz. Z prognoz pogodowych nieustannie wynika, że zima nie zamierza odpuszczać. Organizatorzy zadecydowali więc, że to nie pozwoliłoby na bezpieczne przeprowadzenie tego koncertu. W trosce o bezpieczeństwo zostało ono odwołane. "Decyzja o odwołaniu wydarzenia została podjęta z uwagi na prognozowane silne mrozy w całej Polsce oraz związane z nimi względy bezpieczeństwa uczestników, artystów i obsługi technicznej" - przekazano w oficjalnym komunikacie na Facebooku.

Fani disco polo oburzeni odwołaniem koncertu. Swoją frustrację wylali w sieci

Mimo że tegoroczne wydarzenie nie odbędzie się, to organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku zostanie ono zorganizowane z jeszcze większym rozmachem. Zaplanowano już datę - 13 lutego 2027 roku. Mało tego, bilety zakupione na tegoroczne wydarzenie mają zachować ważność na przyszłe. Natomiast, jeśli ktoś nie zdecyduje się wziąć udziału w nowym terminie, to otrzyma zwrot pieniędzy. Organizatorzy w ramach rekompensaty obwieścili, że zaproszą jeszcze więcej gwiazd ze świata disco polo.

Niestety, te starania nie usatysfakcjonowały fanów i nie przekonały części z nich. Pod opublikowanym postem w mgnieniu oka zaczęły pojawiać się reakcje. Fani nie owijali w bawełnę. Wielu jest oburzonych tą decyzją, a na organizatorach nie pozostawia suchej nitki. "Ale w prognozach pogody chyba żadnych mrozów w tym okresie nie zapowiadają", "Głupszej wymówki nie słyszałem", "Z tymi silnymi mrozami to tak na serio?", "Mróz w lutym... no kto by się spodziewał", "Kabaret", "I za rok znów odwołają. Przeniosą na 2028" - czytamy w sekcji z komentarzami.