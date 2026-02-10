Powrót na stronę główną

Koncert z udziałem Zenka Martyniuka nagle odwołany. Internauci łapią się za głowy. "Kabaret"
Zenek Martyniuk nie wystąpi na wydarzeniu Disco Walentynki 2026. Koncert został niespodziewanie odwołany przez organizatorów. Co było powodem takiej decyzji?
Zenek Martyniuk
Zenek Martyniuk śmiało zasługuje na miano jednego z lepszych polskich artystów disco polo. Z pewnością trudno byłoby znaleźć kogoś, kto nie znałby ani jednego z jego największych hitów. Mimo upływu czasu i wielu lat kariery Zenek Martyniuk pokazuje, że nie zwalnia tempa. Co i rusz wypuszcza nowe kawałki, jeździ też na koncerty, by na żywo zaśpiewać dla swojej publiczności. 13 lutego, w piątek, wokalista miał zagrać koncert z okazji nadchodzących walentynek. Niestety, wydarzenie zostało odwołane. Choć powód na ten moment wydaje się być jak najbardziej oczywisty, to fani nie kryli zawodu. 

Zenek Martyniuk nie wystąpi na walentynkowym koncercie. To dlatego odwołano wydarzenie 

Wydarzenie Disco Walentynki 2026 w Jasionce pod Rzeszowem miało odbyć się w piątek, 13 lutego. Koncert cieszył się sporym zainteresowaniem w mediach i nieustannie był promowany. Miało to być święto muzyki tanecznej i miłości w jednym, a scena miała zapełnić się od gwiazd disco polo. Organizatorzy zapowiedzieli obecność m.in. Zenka Martyniuka, zespołu Boys czy Pięknych i Młodych. Mimo że bilety rozeszły się niemal jak świeże bułeczki, a fani dosłownie przebierali nogami do rozpoczęcia koncertu, to rzeczywistość pokrzyżowała te plany. Wiadomość o odwołaniu koncertu zasmuciła tysiące osób i wywołała falę rozczarowania.

Firma World Media Sp. z o.o. miała jednak ważny powód, aby do wielkiego wydarzenia ostatecznie nie dopuścić. Mianowicie, chodzi o warunki atmosferyczne oraz mrozy i ujemne temperatury panujące na zewnątrz. Z prognoz pogodowych nieustannie wynika, że zima nie zamierza odpuszczać. Organizatorzy zadecydowali więc, że to nie pozwoliłoby na bezpieczne przeprowadzenie tego koncertu. W trosce o bezpieczeństwo zostało ono odwołane. "Decyzja o odwołaniu wydarzenia została podjęta z uwagi na prognozowane silne mrozy w całej Polsce oraz związane z nimi względy bezpieczeństwa uczestników, artystów i obsługi technicznej" - przekazano w oficjalnym komunikacie na Facebooku.

Fani disco polo oburzeni odwołaniem koncertu. Swoją frustrację wylali w sieci

Mimo że tegoroczne wydarzenie nie odbędzie się, to organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku zostanie ono zorganizowane z jeszcze większym rozmachem. Zaplanowano już datę - 13 lutego 2027 roku. Mało tego, bilety zakupione na tegoroczne wydarzenie mają zachować ważność na przyszłe. Natomiast, jeśli ktoś nie zdecyduje się wziąć udziału w nowym terminie, to otrzyma zwrot pieniędzy. Organizatorzy w ramach rekompensaty obwieścili, że zaproszą jeszcze więcej gwiazd ze świata disco polo.

Niestety, te starania nie usatysfakcjonowały fanów i nie przekonały części z nich. Pod opublikowanym postem w mgnieniu oka zaczęły pojawiać się reakcje. Fani nie owijali w bawełnę. Wielu jest oburzonych tą decyzją, a na organizatorach nie pozostawia suchej nitki. "Ale w prognozach pogody chyba żadnych mrozów w tym okresie nie zapowiadają", "Głupszej wymówki nie słyszałem", "Z tymi silnymi mrozami to tak na serio?", "Mróz w lutym... no kto by się spodziewał", "Kabaret", "I za rok znów odwołają. Przeniosą na 2028" - czytamy w sekcji z komentarzami. 

