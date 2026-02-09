Katarzyna Dowbor zalicza się do grona gwiazd, które wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku prowadząca "Pytania na śniadanie" zdobyła się na wyjątkowy gest i wystawiła na licytację zaproszenie na przygotowany przez nią obiad. Spotkanie ma odbyć się dodatkowo w domu prezenterki, a zwycięzca będzie mógł poznać również jej zwierzęta. 9 lutego Katarzyna Dowbor z dumą ogłosiła na Instagramie, że jej aukcja została sprzedana za ponad 9 tys. zł.
Dowbor na nagraniu przekazała, że niezwykle cieszy się, iż zebrana kwota jest aż tak wysoka. Podziękowała również mężczyźnie, który został zwycięzcą aukcji. Prezenterka wyjawiła, że jest on "skromnym i cudownym człowiekiem" i zaprosiła go na obiad do siebie z całą rodziną. Zapewniła również, że przygotuje do wyboru kilka różnych dań. - I oczywiście obiecałam obiad, będzie pyszny obiad! (...) Panie Janie, z całą rodziną serdecznie zapraszam. Tym bardziej że licytował Pan to spotkanie dla siostry w prezencie. I to jest piękna historia - przekazała Dowbor. - Będzie to piękny dzień. Wybierzcie dzień, porę i spędzimy go razem - podsumowała prezenterka.
W tym roku bezsprzecznie największe poruszenie w mediach wzbudziła licytacja Julii Wieniawy. Aktorka w ramach WOŚP zaprosiła na wspólną nocowankę. Sam pomysł wydał się niektórym kontrowersyjny, jednak Wieniawa zapewniła, że wydarzenie odbędzie się w większej grupie osób, również z jej znajomymi i nie będzie organizowane w jej domu. Aktorka nagrała również filmik w towarzystwie prawnika Marcina Kruszewskiego, znanego w sieci jako "Prawo Marcina".
- To, że kupujesz nocowankę, nie znaczy, że kupujesz sobie Julkę czy jakiegokolwiek człowieka. Człowieka w ogóle nie można kupić, bo byłby to handel ludźmi, ale tak mówiąc zupełnie serio, jeżeli w czasie spotkania komuś z was coś się nie spodoba, no to Julia może powiedzieć "koniec". Ty możesz powiedzieć "koniec" - przekazał prawnik. Nocowankę z Wieniawą można licytować jeszcze do 13 lutego, ale trzeba przygotować bardzo zasobny portfel. Obecnie cena licytacji wynosi ponad 100 tys. zł.