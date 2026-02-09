Katarzyna Dowbor zalicza się do grona gwiazd, które wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku prowadząca "Pytania na śniadanie" zdobyła się na wyjątkowy gest i wystawiła na licytację zaproszenie na przygotowany przez nią obiad. Spotkanie ma odbyć się dodatkowo w domu prezenterki, a zwycięzca będzie mógł poznać również jej zwierzęta. 9 lutego Katarzyna Dowbor z dumą ogłosiła na Instagramie, że jej aukcja została sprzedana za ponad 9 tys. zł.

Katarzyna Dowbor zwróciła się do zwycięzcy licytacji WOŚP

Dowbor na nagraniu przekazała, że niezwykle cieszy się, iż zebrana kwota jest aż tak wysoka. Podziękowała również mężczyźnie, który został zwycięzcą aukcji. Prezenterka wyjawiła, że jest on "skromnym i cudownym człowiekiem" i zaprosiła go na obiad do siebie z całą rodziną. Zapewniła również, że przygotuje do wyboru kilka różnych dań. - I oczywiście obiecałam obiad, będzie pyszny obiad! (...) Panie Janie, z całą rodziną serdecznie zapraszam. Tym bardziej że licytował Pan to spotkanie dla siostry w prezencie. I to jest piękna historia - przekazała Dowbor. - Będzie to piękny dzień. Wybierzcie dzień, porę i spędzimy go razem - podsumowała prezenterka.

Julia Wieniawa w ramach WOŚP zaprasza na nocowankę. Pomysł wzbudza emocje

W tym roku bezsprzecznie największe poruszenie w mediach wzbudziła licytacja Julii Wieniawy. Aktorka w ramach WOŚP zaprosiła na wspólną nocowankę. Sam pomysł wydał się niektórym kontrowersyjny, jednak Wieniawa zapewniła, że wydarzenie odbędzie się w większej grupie osób, również z jej znajomymi i nie będzie organizowane w jej domu. Aktorka nagrała również filmik w towarzystwie prawnika Marcina Kruszewskiego, znanego w sieci jako "Prawo Marcina".

- To, że kupujesz nocowankę, nie znaczy, że kupujesz sobie Julkę czy jakiegokolwiek człowieka. Człowieka w ogóle nie można kupić, bo byłby to handel ludźmi, ale tak mówiąc zupełnie serio, jeżeli w czasie spotkania komuś z was coś się nie spodoba, no to Julia może powiedzieć "koniec". Ty możesz powiedzieć "koniec" - przekazał prawnik. Nocowankę z Wieniawą można licytować jeszcze do 13 lutego, ale trzeba przygotować bardzo zasobny portfel. Obecnie cena licytacji wynosi ponad 100 tys. zł.