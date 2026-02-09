Samolot musiał przerwać lot. Fryzjer polskich gwiazd trafił do szpitala

Wojtek Stasiak to fryzjer, którego nazwisko doskonale znają gwiazdy naszego show-biznesu. Stylista fryzur współpracował m.in. z Igą Świątek, Edytą Górniak czy Anną Lewandowską. Często pracuje także przy programach telewizyjnych, a jego talent mogliśmy podziwiać m.in. za sprawą fryzur uczestników "Tańca z gwiazdami". 8 lutego Stasiak podzielił się z obserwującymi dość dramatyczną historią. Problemy zdrowotne sprawiły, że doszło do zatrzymania samolotu, którym miał podróżować.

Wojtek Stasiak trafił do szpitala. Teraz przestrzega innych

Stasiak przekazał na Instagramie, że nie udało mu się dotrzeć na szkolenia fryzjerskie w Rzeszowie i Gorlicach, a zamiast tego został na lotnisku na oddziale ratunkowym. "Od wczoraj źle się czułem, dziś nie było poprawy, a nawet jeszcze gorzej, ale postanowiłem, że polecę, bo wiem, jak bardzo wszyscy na mnie czekają. Niestety, życie pisze inne scenariusze" - zaczął wpis.

"Samolot już startował, a mi zaczęły drętwieć ręce i kręcić się w głowie. Wtedy powiedziałem stewardessie, że bardzo źle się czuję. Samolot się zatrzymał, przyjechała karetka, zaopiekowali się mną medycy, zrobili mi badania i testy i wyszła ostra grypa typu A" - przekazał dalej fryzjer. Wojtek Stasiak dodał, że "należy słuchać swojego organizmu" i nie robić niczego za wszelką cenę. "Rano czułem, że nie dam rady, a mimo to z gorączką wsiadłem do samolotu, bo nie chciałem zawieść ludzi, ale nie była to odpowiedzialna decyzja" - przyznał, zaznaczając, że musi się wykurować i odpocząć.

Gwiazdy reagują na wpis Wojtka Stasiaka

W komentarzach pod wpisem Wojtka Stasiaka znalazło się wiele słów wsparcia od jego fanów. Ciepłe słowa i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia przekazały również polskie gwiazdy. "Wojtuś! Zdrowia!" - napisała Maffashion. "Wojtusiu! Trzymaj się ciepło i zdrowiej" - przekazała Marzena Rogalska. "Zdrowia" - dodała Emilia Komarnicka.

Wśród wpisów pojawiły się jednak także mniej przychylne głosy od osób, które uważają, że decyzja fryzjera, aby wsiąść do samolotu mimo gorączki, nie była zbyt odpowiedzialna również ze względu na innych pasażerów. "Przepraszam, że to napiszę, zostanę tu zjedzona, ale to było mega nieodpowiedzialne wsiadać do samolotu z gorączką, gdzie można zarazić 200 osób w metalowej puszce. (...) Do tego blokowany lot i stawianie na nogi służb medycznych" - napisała jedna z osób. "Zgadzam się totalnie, przez takie zachowanie ile osób mogło złapać po drodze wirusa" - dodała inna.