18 lat różnicy nie było przeszkodą. Znane małżeństwo poszło pod prąd. Teraz nie żałują

Piotr i Agata Rubik poznali się w okolicznościach, które szybko zwróciły uwagę mediów. Zainteresowanie skupiało się głównie na różnicy wieku. Kompozytor szybko musiał zmierzyć się z nagonką. Negatywnie odbierano związek z 18 lat młodszą modelką. Para, zamiast reagować na komentarze, koncentrowała się na budowaniu relacji.

Poznali się podczas konkursu piękności. Szybko zwrócili na siebie uwagę

Poznali się w 2005 roku podczas konkursu piękności, przy którym Piotr Rubik odpowiadał za oprawę muzyczną. Już wtedy zwrócił uwagę na Agatę Paskudzką, mimo że wydarzenie miało charakter zawodowy. Ich znajomość rozwijała się stopniowo, a zainteresowanie mediów pojawiło się bardzo szybko. Różnica 18 lat była szeroko komentowana, ale para nie traktowała jej jako przeszkody.

Pierwsze publikacje i komentarze w Internecie dotyczyły głównie wieku i wyglądu. Para konsekwentnie unikała reagowania na oceny i skupiła się na codziennym życiu. Ceremonia ślubu odbyła się w kameralnym kościele we Wrocławiu, z dala od fotoreporterów. Para zadbała o dyskrecję, a szczegóły uroczystości były znane wyłącznie zaproszonym gościom. Krótko po ślubie na świecie pojawiła się ich pierwsza córka (Helena), a w 2013 roku druga, Alicja.

Z muzyką związany od dziecka. Tak wyglądało życie Piotra Rubika

Piotr Rubik urodził się 3 września 1968 roku w Warszawie. Jest polskim dyrygentem, kompozytorem muzyki pop, filmowej i teatralnej, a także producentem muzycznym, prezenterem telewizyjnym i wokalistą. Pochodzi z rodziny związanej z mediami. Jest synem Żanetty Wrońskiej z Polskiego Radia. Podstawy edukacji muzycznej zdobył jako dziecko. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku siedmiu lat. Kształcił się w liceum muzycznym oraz ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Był koncertmistrzem orkiestry Jeunesses Musicales International oraz uczestnikiem międzynarodowych kursów kompozycji filmowej w Sienie. W 1997 roku współtworzył program telewizyjny "Multimedialny odlot". Jako producent współpracował z wieloma polskimi artystami i tworzył utwory dla filmu oraz telewizji. Od 2005 roku pełni funkcję szefa muzycznego Festiwalu Tańczące Eurydyki w Zielonej Górze. Brał udział w programach telewizyjnych TVP i TVN. W 2021 roku otrzymał Nagrodę Specjalną ZAiKS-u.

Agata Rubik od zawsze marzyła o mediach. Z show-biznesu zrezygnowała po ślubie

Agata Rubik, z domu Paskudzka, urodziła się we Wrocławiu, z którym była związana w pierwszych latach życia. Ukończyła tu szkołę podstawową, średnią oraz studia dziennikarskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. We Wrocławiu rozpoczęła karierę modelingową, biorąc udział w kampaniach marek odzieżowych. W 2004 roku zdobyła tytuł Miss Dolnego Śląska, a rok później wystąpiła w wyborach Miss Polonia, gdzie uzyskała tytuł II wicemiss.

Po ślubie Agata Rubik zrezygnowała z aktywnej kariery w show-biznesie i skoncentrowała się na działalności w mediach społecznościowych. Prowadzi popularny profil na Instagramie, gdzie publikuje treści związane z życiem rodzinnym. Wystąpiła w teledyskach do utworów "Psalm dla Ciebie" oraz "Strażnik raju". W 2005 roku zagrała drugoplanową rolę w filmie "Rh (+)". W 2021 roku wraz z mężem wzięła udział w programie rozrywkowym "Power Couple", zajmując czwarte miejsce.

Agata i Piotr Rubikowie stanowią obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce. Małżeństwo nie żyje jednak nad Wisłą. W 2023 roku przeprowadzili się do Miami. W Stanach Zjednoczonych edukację kontynuują ich córki.