Na początku lutego pojawiły się niepokojące informacje o stanie zdrowia Jerzego Antczaka. Jak przekazał jego syn, Mikołaj, ceniony reżyser trafił do szpitala po niefortunnym upadku, w wyniku którego doznał złamania biodra. Wiadomość szybko obiegła media i poruszyła fanów Antczaka, którzy z niepokojem śledzili kolejne doniesienia o jego zdrowiu.

Jerzy Antczak zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Najnowsze doniesienia przynoszą nadzieję

Niedługo po nieszczęśliwym wypadku pojawiły się także bardziej uspokajające informacje. Jerzy Antczak został wypisany ze szpitala i obecnie przebywa w specjalistycznej klinice rehabilitacyjnej. Jak poinformował jego syn, reżyser otrzymuje leki łagodzące ból oraz wspierające proces leczenia, a codzienna rehabilitacja przynosi stopniową poprawę. "Tato jest w klinice rehabilitacyjnej. Dostaje lekarstwa na ból i fizyczną terapię. Każdego dnia jest lepiej" - napisał.

Rehabilitacja jest prowadzona regularnie i daje pozytywne efekty, co napawa bliskich ostrożnym optymizmem. Nowe wieści o stanie zdrowia Jerzego Antczaka spotkały się z ogromnym wsparciem ze strony internautów. Pod wpisami zamieszczanymi w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, siły i wytrwałości. Wiele osób w ich treści podkreślało, jak ogromne znaczenie mają jego filmy dla polskiej kultury i jak bardzo kibicują mu w walce o sprawność oraz pełny powrót do formy.

Jerzy Antczak już wcześniej miał problemy ze zdrowiem. W 2024 roku trafił do szpitala z powodu groźnej infekcji

Warto przypomnieć, że kłopoty zdrowotne reżysera już wcześniej były szeroko komentowane. W 2024 roku Jerzy Antczak trafił do szpitala z powodu groźnego zakażenia bakteryjnego, które - jak sam informował - zaatakowało również serce. Wówczas rozpoczęła się intensywna walka o jego zdrowie, wymagająca stałego nadzoru lekarzy i specjalistycznego leczenia. Dzięki szybkiej reakcji zespołu medycznego oraz wdrożeniu odpowiedniej terapii sytuację udało się opanować, a reżyser mógł wrócić do domu, by stopniowo odzyskiwać siły.