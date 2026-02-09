Blanki nikomu przedstawiać nie trzeba, w końcu to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Sławę zdobyła dzięki udziałowi w 67. edycji Eurowizji i teraz może pochwalić się gronem wiernych fanów, którzy doceniają jej utwory, a także działalność w sieci. Tym razem Blanka wzbudziła spore emocje w jednym z techników. Piosenkarka nagle wparowała na studniówkę, zaskakując wszystkich. Nagrania trafiły do sieci.

Tak Blanka wyglądała na studniówce. Wirowała z uczniami na parkiecie

Blanka pojawiła się na studniówce za sprawą Radia Zet w ramach specjalnej akcji stacji, której celem było uatrakcyjnienie balu maturalnego jednej z wybranych szkół. Piosenkarka w ten sposób spełniła przy okazji i swoje marzenie. Jak się bowiem okazuje, nigdy wcześniej nie miała okazji brać udziału w takim wydarzeniu, ponieważ mieszkała w USA.

"Nie byłam na studniówce i bardzo bym chciała pójść w ogóle. (...) Nigdy nie byłam, ponieważ uczyłam się w Stanach w tamtym czasie. (...) Tam jest high school prom, ale studniówek nie ma i nie ma poloneza przede wszystkim" - mówiła w wywiadzie dla Pomponika. Nic więc dziwnego, że tym razem postanowiła skorzystać z okazji i zaszalała na parkiecie.

Blanka zaśpiewała swoje największe hity, wśród których nie zabrakło eurowizyjnego "Solo", a także miała okazję zatańczyć z uczniami na parkiecie. Uwagę zwracał zwłaszcza jej strój. Blanka nie postawiła na typową studniówkową kreację, wręcz przeciwnie. Pojawiła się bowiem w odważnym zestawie, który składał się z czarno-białego stanika, krótkiego topu oraz spodni w stylu "baggy", opadających na biodrach. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak prezentowała się Blanka.

Fani zachwyceni udziałem Blanki na studniówce. Ruszyli do komentowania

Nie da się ukryć, że nagrania ze studniówki, które trafiły do sieci, zrobiły duże wrażenie na fanach Blanki. Ci nie kryli emocji, pisząc komentarze. "Prześliczna", "Cudowna", "Jaka diva!", "Ale piękna Bejba" - czytamy. Miłośnicy piosenkarki docenili zarówno jej występ, jak i taniec na parkiecie. Jedno jest też pewne - uczniowie technikum z pewnością zapamiętają swoją studniówkę.