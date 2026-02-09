Seattle Seahawks triumfowali podczas tegorocznego Super Bowl. Dla wielu ważniejszy od meczu jest jednak występ podczas Halftime Show. Tym razem scena należała do Bad Bunny’ego - muzyka o portorykańskich korzeniach. Piosenkarz nie był jednak na scenie sam. Gościnnie pojawili się na scenie także Lady Gaga i Ricky Martin. Show, które jednocześnie było manifestem politycznym, porwało tłumy.
Tegoroczny Halftime Show zdominowały rytmy latynoamerykańskie. Główną gwiazdą wieczoru był Bad Bunny, który zadbał o to, aby jego występ był czymś więcej niż tylko rozrywką. Piosenkarz wszedł na scenę z flagą Portoryko. Kończąc swój występ, wypowiedział natomiast słowa "God Bless America" (pol. Boże, błogosław Amerykę), po czym wymienił wszystkie kraje Ameryki Północnej, Południowej i Łacińskiej - od Kanady po Argentynę. Do zerwania z polityką podziałów nawiązywało też wyświetlane na telebimach hasło - "Jedyną rzeczą potężniejszą niż nienawiść jest miłość".
Poruszającym momentem podczas show był też gościnny występ Lady Gagi. Artystka wykonała taneczną wersję przeboju "Die With a Smile", w centrum sceny odbył się natomiast ślub, który miał być symbolem miłości i zniesienia społecznych podziałów. Na scenie pojawił się też krajan Bad Bunny’ego - Ricky Martin. Piosenkarz zaśpiewał pierwsze wersy utworu "LO QUE LE PASÓ A HAWAii", który płynnie przeszedł "El apagón".
Tegoroczne Halftime Show nie wszystkim przypadło jednak do gustu. Występ Bad Bunny’ego nie spodobał się Donaldowi Trumpowi, który dosadnie wyraził swoją opinię w sieci. "Halftime Show meczu Super Bowl jest absolutnie okropny, jeden z najgorszych w historii! To bez sensu, obraza wielkości Ameryki i nie odzwierciedla naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości" - napisał na portalu społecznościowym Truth. "Nikt nie rozumie ani słowa z tego, co mówi ten facet, a taniec jest obrzydliwy, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają go w całych Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. To 'show' to po prostu 'policzek' dla naszego kraju" - dodał.