Justyna Kowalczyk-Tekieli od 2023 roku samodzielnie wychowuje syna po śmierci męża Kacpra Tekeliego. Była mistrzyni olimpijska nie ukrywa jednak, że mimo trudnych doświadczeń stara się zapewnić dziecku możliwie normalne, aktywne dzieciństwo - także w świecie, który od lat jest jej bliski.

REKLAMA

Zobacz wideo Górniak wybaczyła Steczkowskiej? Justyna skomentowała z przekąsem

Justyna Kowalczyk dziś ogląda igrzyska z innej perspektywy niż przed laty. U jej boku pojawił się syn Hugo

Podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech Justyna Kowalczyk nie pojawiła się sama. Pracując przy relacjach sportowych jako ekspertka Eurosportu, zabrała ze sobą czteroletniego syna Hugo. Chłopiec miał okazję zobaczyć olimpijską atmosferę z zupełnie innej perspektywy niż kibice przed telewizorami, a jednocześnie spędzić wyjątkowy czas z mamą w miejscu pełnym emocji, rywalizacji i sportowej pasji, które od lat towarzyszy Justynie.

Kowalczyk-Tekieli podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z wyjazdu, które poruszyło internautów. Wielu zwróciło uwagę na to, jak ważne są wspólne podróże i budowanie codzienności opartej na bliskości, wspólnych rytuałach i radości z drobnych, codziennych chwil. "Dzieciaczka mam skrojonego na swoje potrzeby. On jest cały szczęśliwy, że się pakujemy i znów gdzieś jedziemy" - napisała Kowalczyk na Instagramie.

Justyna Kowalczyk nie ukrywa dumy z syna. "Hugo wyznacza nowe standardy"

W jednym z kolejnych postów zamieszczonych w mediach społecznościowych Justyna Kowalczyk pokazała bardzo sympatyczny, rodzinny kadr z udziałem syna. Na zdjęciu Hugo zapozował z mikrofonem w dłoni, wyglądając jak rasowy komentator sportowy, który za chwilę ma podzielić się fachową analizą wydarzeń.

Do fotografii gwiazda sportu dołączyła charakterystyczny, żartobliwy opis: "Hugo wyznacza nowe standardy ekspertowania! Nie rzuca słów na wiatr" - wyznała. Fotografia szybko wywołała uśmiech wśród obserwatorów sportsmenki, jednocześnie pokazując, że sportowa pasja może być też źródłem rodzinnej radości, wspólnej zabawy i niezapomnianych chwil spędzonych razem.