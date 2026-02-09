Super Bowl to wielkie święto nie tylko fanów sportu, ale także melomanów. Występy gwiazd podczas Halftime Show są bowiem dla niektórych bardziej ekscytujące niż sam mecz o mistrzostwo NFL. W tym roku scena należała do Bad Bunny’ego portorykańskiego muzyka. Występ porwał zgromadzoną na stadionie publiczność, nie przypadł jednak do gustu Donaldowi Trumpowi.

REKLAMA

Zobacz wideo jednoczonyh Najman domaga się Nobla dla Trumpa?

Super Bowl. Polityczny manifest Bad Bunny’ego podczas Halftime Show

Bud Bunny jest obecnie u szczytu kariery. Podczas tegorocznej gali rozdania nagród Grammy piosenkarz zdobył nagrodę w kategorii Album Roku jako pierwszy artysta nagrywający po hiszpańsku. Wystąpił też podczas Halftime Show na Super Bowl. Na scenie gościnnie pojawili się też Lady Gaga oraz Ricky Martin.

Portorykański wokalista słynie z zaangażowania politycznego zaangażowania i otwarcie krytykuje działania ICE oraz Donalda Trumpa. Podczas jego show nie zabrakło więc politycznych nawiązań. Gwiazdor wniósł na scenę flagę Portoryko. Pod koniec występu wypowiedział natomiast słowa "God Bless America" (pol. Boże, błogosław Amerykę), wymieniając kraje Ameryki Północnej, Południowej i Łacińskiej - od Kanady po Argentynę. Na telebimach pojawiło się natomiast hasło. "Jedyną rzeczą potężniejszą niż nienawiść jest miłość".

Donald Trump wściekły po występie Bad Bunny'ego. "Absolutnie okropny"

Donald Trump w tym roku zdecydował się obejrzeć Super Bowl przed telewizorem. Swoje wrażenia po występie społecznościowym postanowił opisać na portalu społecznościowym Truth. Prezydent USA nie był zachwycony występem Bad Bunny’ego. "Halftime Show meczu Super Bowl jest absolutnie okropny, jeden z najgorszych w historii! To bez sensu, obraza wielkości Ameryki i nie odzwierciedla naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości" - pomstował polityk. "Nikt nie rozumie ani słowa z tego, co mówi ten facet, a taniec jest obrzydliwy, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają go w całych Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. To 'show' to po prostu 'policzek' dla naszego kraju" - ocenił Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych już wcześniej dawał do zrozumienia, że nie popiera wyboru Bad Bunny'ego na gwiazdę Halftime Show. - Jestem przeciwny. Uważam, że to fatalny wybór. To tylko sianie nienawiści. Okropne - mówił, cytowany przez "New York Post".