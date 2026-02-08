Marta Nawrocka nie chce już dłużej czekać. W działaniu ma wsparcie syna

Marta Nawrocka sprawuje funkcję pierwszej damy już od pół roku. Wiele razy zabierała głos publicznie, omawiano przy tym jej przemówienia oraz to, jak prezentowała się w poszczególnych sytuacjach. Dowiedzieliśmy się w listopadzie, że żona prezydenta ma jasny plan działania, w którym ważnym punktem jest działalność fundacji dotyczących działań społecznych. Pierwsza dama zaczęła zajmować się realizacją tego celu.

Marta Nawrocka nie czeka dłużej. Fundacja Pierwszej Damy właśnie ruszyła

Na Instagramie fundacji pojawiły się dwa pierwsze posty. Drugi z nich ukazuje twarz inicjatywy, czyli Martę Nawrocką. "Misją Fundacji Pierwszej Damy jest wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i dobroczynnych, służących budowie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku i trosce o osoby najbardziej potrzebujące" - czytamy w opisie. "Nasze działania, inspirowane społeczną misją Pierwszej Damy RP Marty Nawrockiej, koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmacnianiu postaw obywatelskich, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju edukacji, kultury, wolontariatu oraz integracji społecznej, z myślą o trwałej służbie obecnym i przyszłym pokoleniom" - uzupełniono.

Pod zdjęciem Marty Nawrockiej wypunktowano zadania fundacji. W tej misji pierwsza dama ma wsparcie rodziny, między innymi Daniela Nawrockiego. Syn pary prezydenckiej z dumą udostępnił wpis dotyczący rozwoju fundacji. Wiemy, że fundacja będzie realizowała projekty takie jak "Hejt OFF"— Słowa mają moc!" - dotyczący walki z mową nienawiści - oraz "Oddech dla bohaterek", czyli wsparcie mam dzieci z niepełnosprawnościami.

Marta Nawrocka i Karol Nawrocki stworzyli dla Daniela dom od najmłodszych lat. Poruszające wyznanie

Wartości rodzinne są kluczowe dla Nawrockich. Często podkreślają to przy okazji wystąpień. Marta Nawrocka w "Vivie!" ujawniła kulisy tego, jak Daniel Nawrocki trafił do jej domu. Miał wówczas dwa lata. "Adopcja była inicjatywą męża. Przeszliśmy pełną adopcję, Daniel nosi nazwisko męża. Od tamtej chwili nasze życie toczy się tak, jakby zawsze było oczywiste, że Karol jest tatą Daniela" - dowiedzieliśmy się.