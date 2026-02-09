Lewandowski zapozował w ramionach siostry. Niewielu wie, czym zajmuje się Milena

Robert Lewandowski to postać sportu, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Obecnie piłkarz wraz z rodziną - żoną Anną i dwiema córkami: Klarą i Laurą, mieszka w słonecznej Hiszpanii. Na co dzień gra w barwach FC Barcelony, ale często przylatuje też do Polski. Lewandowski ma też o trzy lata starszą siostrę. Czym zajmuje się Milena i jaką ma więź ze sławnym bratem? Najnowszy post opublikowany przez lidera naszej reprezentacji wiele wyjaśnia.

Robert Lewandowski złożył siostrze życzenia urodzinowe. Internauci oniemieli z zachwytu

8 lutego, w niedzielę, Robert Lewandowski miał nie lada powód do świętowania. Jego siostra obchodziła bowiem 41. urodziny. Z tej wyjątkowej okazji opublikował na Instagramie specjalny post. Na zdjęciu możemy zobaczyć rodzeństwo w eleganckim wydaniu: on ma na sobie biały smoking, a ona czarną wieczorową sukienkę. Oboje są wyraźnie zadowoleni, bo na ich twarzach gości promienny uśmiech. Do tego piłkarz załączył też krótki podpis.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, siostro! Sto lat! Wspaniałych podróży, spełnienia wielkich marzeń i dobrej energii na nadchodzący rok

- napisał. Pod postem w mgnieniu oka zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Fani sportowca przekazywali najlepsze życzenia dla jego siostry. Nie mogli się też nachwalić więzi, jaka łączy rodzeństwo. "Wszystkiego najlepszego dla siostry!", "Nie ma nic piękniejszego niż miłość na linii brat i siostra", "To piękne, że zawsze się wspieracie! Super rodzeństwo" - czytamy w sekcji z komentarzami.

Taką relację Robert Lewandowski ma ze starszą siostrą. Jej słowa mówią same za siebie

Robert Lewandowski wraz ze starszą siostrą Mileną wychowywał się w podwarszawskim Lesznie i to właśnie tam stawiał pierwsze kroki w grze w piłkę nożną, które stopniowo przerodziły się w międzynarodową karierę sportową. Jego siostra również związana była ze sportem. W przeszłości trenowała grę w siatkówkę na zaawansowanym poziomie. Później jednak zmieniła kierunek, z którym chce związać przyszłość i obecnie spełnia się w roli projektantki wnętrz. Milena Lewandowska związana jest z Radosławem Mirosem, który jest właścicielem popularnej marki Signor Leone, specjalizującej się w szyciu garniturów na miarę. Para wychowuje razem dwójkę dzieci: syna i córkę. Oboje raczej stronią od show-biznesu i życia w blasku fleszy i reflektorów. Mimo własnych spraw i dzielącej odległości, Robert Lewandowski ma bardzo dobre relacje z siostrą. Milena stara się odwiedzać brata w Barcelonie. Rodzeństwo może też na siebie liczyć i okazuje sobie wsparcie w różnorodnych sytuacjach. Dodajmy, że Milena ma też świetny kontakt z Anną Lewandowską.

Zdarzyło się też, że siostra Lewandowskiego odbierała nagrody sportowe za swojego brata, gdy ten nie mógł dotrzeć m.in. na wydarzenie organizowane przez tygodnik "Piłka Nożna". Natomiast w rozmowie z Polsat Sport Milena otwarcie wyraziła, że w przyszłości chciałaby spędzać więcej czasu z Robertem. - Zaczęłam się ostatnio zastanawiać, że może, kiedy on skończy tę piłkarską karierę, to jakby trochę odzyskam tego brata, w takim znaczeniu codziennym - powiedziała, po czym dodała: "Jest super bratem i zawsze mogę na niego liczyć". Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia!

