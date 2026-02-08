Julia Wróblewska podbiła serca Polaków dzięki takim produkcjom jak "Tylko mnie kochaj", "Listy do M.", "Och, Karol 2" oraz "Dom na końcu drogi". Aktorstwo jednak nie było jej planem na całe życie, dlatego też ogłosiła, że całkowicie zmienia branżę. Pokochała branżę IT i pracuje w niej po dziś dzień. Teraz wiemy, że będzie mogła realizować pomysły w nowej przestrzeni.

Julia Wróblewska rozpoczyna nowy etap. Oto jej cztery ściany

Była aktorka pokazuje kulisy życia na Instagramie. Postanowiła obwieścić fanom, że jest na etapie remontowania mieszkania deweloperskiego. Pokazała się w czarnej sukience i szpilkach na placu budowy. "Gdzie parapetówka?" - dopisała humorystycznie. Dała do zrozumienia przy okazji, że nowe lokum nie jest tylko do jej użytku. "Będziemy mieszkać z partnerem" - odpowiedziała ciekawskim obserwatorom. Widzimy, że w tej przestrzeni jest dużo do zrobienia - Wróblewska zaprezentowała kadry z surowego mieszkania, w którym nie ma podłogi oraz zrobionych ścian. Część niezbędnych elementów została jednak już kupiona, co widzimy na jej profilu.

Nieustannie Wróblewska może liczyć na ciepłe komentarze od fanów. "A, nie mogę się doczekać aż skończycie wszystko!", "Niedługo będzie piękne jak wasze życie w nim. Tego życzę", "Powodzenia z nowym mieszkaniem", "Zanim się obejrzysz a wszystko będzie skończone" - czytamy pod postem byłej już aktorki.

Julia Wróblewska odcięła się od show-biznesu. Jej zawód jest bardzo przyszłościowy

Świat technologii to przestrzeń, w której Wróblewska czuje się jak ryba w wodzie. Wyszło na jaw podczas rozmowy z Wirtualną Polską, że była aktorka ma wiele talentów. "Pracuję obecnie jako Junior Software Q&A Specialist, czyli zajmuję się testowaniem oprogramowania. Robię to już od dwóch lat. Najpierw przez dwa lata zajmowałam się testowaniem gry. Kilka miesięcy temu zatrudniłam się w nowej firmie" - mogliśmy się dowiedzieć z wywiadu. Skąd taka decyzja? "Wolę jednak mieć stabilny przychód. Stała praca i związana z tym rutyna dobrze na mnie wpływają. Social media traktuję jako dodatek. Współprace są, a czasem ich nie ma. Jest to na tyle nieprzewidywalne i nieregularne źródło dochodu, że nie wyobrażam sobie polegać tylko na tym" - ujawniła gwiazda.