Świątek zabłysnęła na salonach. Stylistka oczarowana: Jak piłka meczowa w decydującym secie

Iga Świątek to jedna z najbardziej cenionych tenisistek na świecie, która od kwietnia 2022 roku zajmowała pierwszą pozycję w rankingu WTA, którą utrzymała przez 125 tygodni. Aktualnie przebywa w Dosze i jest jedną z największych gwiazd zawodów Qatar TotalEnergies Open 2026. To jedna z dwóch najważniejszych imprez sportowych na Bliskim wschodzie. Tak ważne wydarzenie to nie tylko spotkanie na korcie, ale także bankiet dla uczestniczek turnieju podczas wyjątkowego Players Party, podczas którego uczestniczki miały nie tylko okazję porozmawiać, ale także skosztować przysmaków lokalnej kuchni. Przyjrzeliśmy się kreacji, jaką Iga Świątek wybrała na tę okazję. O ocenę stroju świątek poprosiliśmy ekspertkę Ewę Rubasińską-Ianiro.

Iga Świątek zachwyciła w wieczorowym wydaniu. "Podwójne trafienie"

Igę Świątek najczęściej możemy oglądać w sportowym wydaniu, ale co jakiś czas tenisistka uczestniczy w branżowych wydarzeniach okolicznościowych, podczas których ma okazję zaprezentować się także w wieczorowym wydaniu. Stylistka podkreśla, że dobieranie kreacji dla sportowców jest karkołomnym zadaniem, jednak w przypadku Świątek i jej ostatniej stylizacji, nie było miejsca na gafę. "Wieczorowa sukienka, w której pojawiła się Iga Świątek, jest nie tylko udana - jest modelowym przykładem spójności formy, figury i tożsamości. Można wręcz powiedzieć, że żadna z dotychczasowych wieczorowych kreacji nie była tak precyzyjnie zsynchronizowana z jej sylwetką, temperamentem i typem dziewczęcej świeżości, jak właśnie ten slip dress. To podwójne trafienie" - zaczęła Rubasińska-Ianiro.

"Po pierwsze: sukienki na cienkich ramiączkach przeżywają obecnie swój renesans od wybiegów Saint Laurent po minimalistyczne interpretacje The Row. Po drugie: w połączeniu z naturalnie wysportowaną linią ramion, delikatnie muśniętą słońcem karnacją i fryzurą, która wciąż komunikuje 'dziewczyna', a nie 'kobieta vamp', efekt jest boski" - uzupełniła. Czysta czerń była dobrym wyborem, tak samo jak subtelna biżuteria. "Ta stylizacja działa jak piłka meczowa w decydującym secie" - dowiedzieliśmy się.

Iga Świątek jest zakochana? Dziennikarz próbował podejść tenisistkę

Iga Świątek należy do tych sportsmenek, które konsekwentnie chronią swoją prywatność i nie opowiadają o swoim życiu osobistym w mediach. Dziennikarze wielokrotnie próbowali się dowiedzieć, czy osiągająca sukcesy tenisistka jest szczęśliwie zakochana. Jeden z dziennikarzy podchwycił temat i podczas jednego z ubiegłorocznych turniejów tenisowych w Rzymie zamiast pytać Świątek wprost o życie prywatnego odwołał się do jednego z utworów Taylor Swift, którą Świątek uwielbia. Zapytał ją, czy utożsamia się z tekstem piosenki, która opowiada o złamanym sercu. Tenisistka nie dała się jednak podejść. - No cóż, tylko tenis kilka razy złamał mi serce, więc czasami mogę się z tym utożsamić. Tenis potrafi złamać serce, ale potem musisz wyjść na kort i znów zagrać - skwitowała i krótko ucięła temat. Więcej przeczytasz tutaj: Iga Świątek niedyskretnie zapytana o związek. Jej riposta to hit!