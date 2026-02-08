Jacek Łągwa 5 lutego przekazał fanom za pośrednictwem Facebooka smutne wieści. Poinformował, że zmarła jego mama, Janina Borońska-Łągwa. Aktorka, która zmagała się z chorobą, zmarła w wieku 83 lat. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy będzie miał miejsce pogrzeb aktorki.

Pogrzeb Janiny Borońskiej-Łągwy. Ujawniono szczegóły

Jacek Łągwa opublikował 5 lutego czarno-białe zdjęcie mamy z młodości. "Z przykrością zawiadamiam, że dziś po długiej chorobie odeszła moja mama Janina Borońska-Łągwa" - przekazał w krótkim wpisie. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w których fani wyrazili smutek i złożyli kondolencje całej rodzinie.

Dowiedzieliśmy się, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie aktorki. Wieści zawarto w nekrologu, który pojawił się w serwisie pogrzeby.skrzydlewska.pl. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.02.2026 zmarła w wieku 83 lat śp. Janina Borońska-Łągwa. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 12.02.2026 o godzinie 11.00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Wincentego - DOŁY przy ulicy Smutnej 6 w Łodzi. O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina" - przekazano.

Janina Borońska-Łągwa była aktorką. Znacie ją z tych produkcji

Nie tylko Jacek Łągwa był znanym w swojej rodzinie. Jego zmarła mama, Janina Borońska-Łągwa, była aktorką i ma w swojej filmografii znane tytuły. Zadebiutowała w filmie "Beata". Wystąpiła w takich produkcjach, jak: "Stawka większa niż życie", wcielając się w radiotelegrafistkę Irenę oraz "Znachor", gdzie zagrała asystentkę Rafała Wilczura. Nie należy zapominać o jej udziale w filmie "Jak rozpętałem drugą wojnę światową", gdzie zobaczyliśmy ją w roli Elżbiety. Wystąpiła także w "Karino".

Oprócz pracy na planie filmowym, spełniała się jako aktorka teatralna. Borońska-Łągwa zadebiutowała na scenie teatralnej w 1966 roku, a w następnym roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Co ciekawe, najpierw studiowała polonistykę, ale do kontynuowania studiów aktorskich, po porażce na egzaminie wstępnym, namówił ją wówczas przyszły mąż - Andrzej Łągwa. Później małżonkowie występowali razem na jednej scenie w Teatrze Nowym w Łodzi