Jutta Leerdam to 27-letnia łyżwiarka szybka z Holandii, która jest wicemistrzynią olimpijską i wielokrotną medalistką mistrzostw świata. Leerdam, która nazywana jest także "Królową Lodu" uznawana jest za jedną z najpiękniejszych sportsmenek świata. Jej konto na Instagramie śledzi ponad pięć milionów obserwatorów, więc spełnia się także jako influencerka. W ubiegłym roku holenderska łyżwiarka zaręczyła się z amerykańskim youtuberem i bokserem Jake'em Paulem. Kluczowe pytanie padło na Karaibach na plaży w otoczeniu świec i płatków białych róż, a Leerdam dostała od ukochanego pokaźny pierścionek z diamentem. Łyżwiarka już na samym początku Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech wzbudziła ogromne kontrowersje. Nie poleciała do Włoch z resztą drużyny, a na miejsce dotarła prywatnym odrzutowcem, który ozdobiono spersonalizowanymi dekoracjami o tematyce olimpijskiej. Na tym jednak nie koniec. Holenderski dziennikarz Johan Derksen dosadnie ocenił zachowanie Leerdam. Stwierdził, że Holandia zaczyna mieć już jej dość jej ekscesów.

Holenderska łyżwiarka w ogniu krytyki. "Jej zachowanie jest oburzające"

Jutta Leerdam często krytykowana jest za swoje wyniosłe zachowanie. Łyżwiarka, która pierwszy bój o medal stoczy 9 lutego, jest druga w światowym rankingu łyżwiarstwa szybkiego kobiet. Jest także faworytką w wyścigu na 1000 metrów. Leerdam podpadła nie tylko za to, że do Włoch przyleciała prywatnym odrzutowcem, ale także nie pofatygowała się na uroczystą ceremonię otwarcia igrzysk. Mało tego, specjalnie się z tym nie kryła, bo w relacji na InstaStories pokazała, jak ogląda uroczystość z wygodnego łóżka w luksusowych hotelu. Były piłkarz Johan Derksen, który jest obecnie komentatorem sportowym dosadnie ocenił zachowanie łyżwiarki.

Ona już wiedzie życie milionerki, lata prywatnymi odrzutowcami i tak dalej. Jej zachowanie jest oburzające. Zachowuje się jak primadonna, a nie jest lepsza od innych łyżwiarzy, którzy po prostu latają zwykłymi samolotami. Gdybym był jej trenerem, nie tolerowałbym tego. Stopniowo cała Holandia zaczyna mieć dość jej zachowania

- skwitował oburzony.

Jutta Leerdam oburzyła dziennikarzy. Wspomniano o braku szacunku do kibiców

Jutta Leerdam podpadła Holendrom jeszcze przed startem Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech, ponieważ odmówiła udzielania wywiadów. Holenderskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Sportowych było oburzone jej zachowaniem i została wystosowana nawet oficjalna skarga do szefa holenderskiej misji olimpijskiej. Stwierdzono, że to nie tylko brak szacunku wobec dziennikarzy, ale przede wszystkim kibiców. Holenderski Komitet Olimpijski skontaktował się z panczenistką, która ostatecznie postanowiła minimalnie się zaangażować.