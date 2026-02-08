Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski 2 stycznia 2026 roku przekazali szczęśliwe wieści w mediach społecznościowych i wyjawili, że ich rodzina już wkrótce się powiększy. Posłanka i astronauta nie tylko poinformowali, że spodziewają się dziecka, ale udostępnili na Instagramie zdjęcie USG. "Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" - poinformowało małżeństwo. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pokazała się w mediach społecznościowych pierwszy raz od ogłoszenia ciąży. Posłanka nie zwalnia tempa.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poleciała do Davos. Posłanka nie zwalnia tempa w ciąży

W dniach 19-23 stycznia 2026 roku w Davos odbyło się wydarzenie "Leaders Forum Powered by Poland", którego celem jest wzmocnienie obecności Polski w globalnej debacie oraz prezentacja naszego kraju jako nowego europejskiego lidera rozwoju. Aleksandra Uznańska-Wieśniewska była jedną z uczestniczek i właśnie opublikowała fragment nagrania z jednej z dyskusji, podczas której podzieliła się swoimi obawami na temat bezpieczeństwa Europy. Posłanka podkreśliła, że obecnie stoimy w obliczu najpoważniejszego egzystencjalnego kryzysu NATO.

Wierzę, że im szybciej uświadomimy sobie, co się naprawdę dzieje... fakt, że porządek światowy radykalnie się zmienia na naszych oczach i im szybciej zaczniemy działać, tym bardziej możemy uchronić się przed dalszą eskalacją.

- Myślę, że obecnie kończy się czas mimo, że wielu naszych polityków i przywódców jest skupionych na przewidzeniu następnego ruchu prezydenta Trumpa i administracji Trumpa, zamiast faktycznie budować wizję dla Europy w tym zmieniającym się świecie - słyszymy w nagraniu. Na ujęciu z wystąpienia polityczki można dostrzec także ciążowe krągłości. Już wiosną 2026 roku Aleksandra Uznańska-Wiśniewska zostanie mamą, więc do porodu zostało niewiele czasu.

Uznańska-Wiśniewska chciała prywatnego ślubu. "Chcieliśmy uszanować nasze uczucie i pielęgnować je w ciszy"

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski zaręczyli się w Teksasie, a 2 stycznia 2025 roku para wzięła ślub. Zakochanym zależało na tym, aby ceremonia odbyła się w ścisłej tajemnicy, co udało się zrealizować. Skąd taka decyzja? - Nasze życia zmieniły się w bardzo podobny sposób w tym samym czasie. Ja z pracowniczki humanitarnej stałam się posłanką na Sejm, a Sławosz z naukowca i inżyniera stał się członkiem Europejskiego Korpusu Astronautów i został wybrany do wielkiej misji, która za chwilę przyjdzie. Wcześniej byliśmy przede wszystkim Olą i Sławoszem, Łodzianami i osobami bardzo prywatnymi. Chcieliśmy uszanować nasze uczucie i pielęgnować je w ciszy - wspomniała posłanka w programie "halo tu polsat".