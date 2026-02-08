Małgorzata Kożuchowska to niewątpliwie jedna z największych gwiazd polskiego kina. Widzowie pokochali ją za rolę Ewy w "Kilerze" i "Kiler-ów 2-óch". Później przez lata wcielała się w Hankę Mostowiak w "M jak miłość", a niedawno wróciła na plan "Rodzinki.pl", gdzie odgrywa Natalię Boską. Zaskoczyła również w tytułowej roli w "Anieli". Dziś aktorka może liczyć na spore zainteresowanie medialne, więc nie dziwi, że każdy jej ruch w sieci jest komentowany. Tym razem zmiana zdjęcia profilowego wywołała emocje. Wszystko przez fotografię z sesji zdjęciowej. Internauci dopatrzyli się przesadnego retuszu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kożuchowska o tym, jaką jest mamą. Patrzy na oceny?

Małgorzata Kożuchowska chwali się zdjęciem. Internauci zwrócili uwagę na retusz

7 lutego Kożuchowska opublikowała w mediach społecznościowych fotografię z sesji, które jest jej nowym zdjęciem profilowym - zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. "Wjeżdża nowe profilowe. Jak wam się podoba?" - zapytała fanów. Ujęcie wywołało zachwyt, lecz nie u każdego.

Internauci dopatrzyli się retuszu, co gorzko skomentowali. Zwrócono uwagę na lewe oko aktorki, a także na całokształt. "Ma pani tak naturalnie piękne rysy twarzy. Czemu takie photoshopy", "Jakoś do siebie niepodobna", "Niestety, nie widzę pani w tym ujęciu", "Kto to jest?", "Nie poznałabym, że to pani", "Nie do poznania", "No cóż... Piękne zdjęcie, ale czy to dieta zmieniająca rysy twarzy?" - pisali na Facebooku obserwatorzy Kożuchowskiej.

Internauci nie poznają Kożuchowskiej Fot. screen Facebook/Małgorzata Kożuchowska

Ekspert wziął pod lupę fryzurę Małgorzaty Kożuchowskiej. Takie ma wnioski

Przez lata aktorka kojarzona była z krótką fryzurą. Dziś bryluje w znacznie dłuższych włosach. O opinię na ten temat poprosiliśmy eksperta, Piotra Sierpińskiego. - Od lat kojarzyła się z perfekcyjnie ostrzyżoną krótką fryzurą, która stała się absolutnym fenomenem. Tysiące kobiet przychodziło do salonów z jednym hasłem: "poproszę na Kożuchowską". To była ikona klasy, precyzyjnego cięcia i kobiecego stylu w najlepszym wydaniu - zauważa w rozmowie z Plotkiem fryzjer.

Specjalista uważa, że dłuższe włosy aktorki są strzałem w dziesiątkę. - Teraz widzimy Małgorzatę w zupełnie innej odsłonie - dłuższe, rozpuszczone włosy, które momentalnie przywołują wspomnienie czasów "M jak miłość". Ale warto podkreślić: to już nie są tamte czasy i to już nie jest tamta fryzura. Dzisiejsza Kożuchowska prezentuje się milion razy lepiej. Jej włosy są jaśniejsze, bardziej jedwabiste, mają zdecydowanie lepszą jakość i wykończenie - wyjaśnia. Więcej przeczytacie tutaj: Kożuchowska wraca do fryzury rodem z początków "M jak miłość". Ekspert: To już nie są tamte czasy