Niepokojące doniesienia zespołu IRA. "Przypłacamy zdrowiem"

Zespół IRA wyprzedaje pełne pule biletów, co na pewno bardzo cieszy jego członków. Najbliższy koncert grupy był zaplanowany na sobotę, 7 lutego, w Rybniku i nie brakowało wokół niego zainteresowania. Słuchacze nie mogli na pewno doczekać się wydarzenia, jednak kilka godzin przed zostało odwołane. Więcej na ten temat możemy przeczytać na oficjalnym Facebooku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kupicha vs. wesele. Występuje?

Zespół IRA sprawił, że fani chwilowo zaniemówili. Odwołano wydarzenie

Artur Gadowski, Piotr Sujka, Wojciech Owczarek, Sebastian Piekarek oraz Piotr Konca nie wychodzą z formy - nadal aktywnie działają na rynku muzycznym. Niestety, ostatnio rozczarowali niektórych słuchaczy. Wszystko przez odwołanie sobotniego koncertu, mimo że nic na to wcześniej nie wskazywało - 6 lutego zespół zagrał w Łodzi. Powodem nagłego odwołania wydarzenia są problemy zdrowotne.

"Kochani! Publiczność zawsze była i jest dla nas najważniejsza! To dla was staramy się dać sto procent z siebie. To dla was czasami gramy koncerty, które ze względów technicznych nigdy nie powinny się odbyć. I, niestety, czasami takie decyzje przypłacamy zdrowiem. Po wczorajszym koncercie zmuszeni jesteśmy dzisiejszy koncert w Rybniku przełożyć na 4 marca. Bardzo wszystkich przepraszamy" - czytamy komunikat zespołu IRA. Nie podano większej ilości szczegółów. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. Pod wpisem artystów nie brakuje komentarzy wiernych fanów.

Zespół IRA musiał przesunąć koncert. Co mówi internet?

W obecnej sytuacji grupa muzyczna może liczyć na wsparcie i wyrozumiałość części słuchaczy. "Poczekamy! Dużo zdrówka i widzimy się w marcu", "Szybkiego powrotu do zdrowia", "Wczoraj w Łodzi było pięknie, mimo pewnych niedogodności stanęliście na wysokości zadania, brawo panowie. Dużo zdrówka dla was". "Oj, szkoda. Zdrowiejcie i widzimy się w marcu. Jak fani kochają, to poczekają. Nie ma problemu, poczekamy", "Zdrowie jest najważniejsze! Koncerty zaczekają", "Zdrówka i szybkiego powrotu do pełni sił. Do zobaczenia na koncertach" - czytamy ciepłe komentarze. Zdecydowanie większość fanów zareagowała bez nerwów na komunikat grupy.