Agnieszka Hyży lubi w social mediach publikować wpisy w ważnych sprawach. Tym razem odważyła się na ujawnienie szokującej historii dotyczącej jej dawnego wyjścia na imprezę. Okazało się, że dziennikarce dodano do napoju niebezpieczną substancję, która źle wpłynęła na jej organizm. Wszystko opisała na Instagramie.

Agnieszka Hyży we wstrząsającym wyznaniu. "Miałam ogromne szczęście"

Dziennikarka ma na swoim koncie pewną sytuację z imprezy, którą zapamięta do końca życia. "To wydarzyło się naprawdę. To moja historia. Nie alkohol. Nie impreza życia. Jedna szklanka coli zostawiona na barze. Kilka minut później świat zaczął wirować, ciało przestało słuchać, a film... urwał się całkowicie. Pogotowie, szpital, wszystko pamiętam jak przez mgłę. Obudziłam się dopiero wiele godzin później, już pod opieką bliskich. Miałam ogromne szczęście. Wiele osób go nie ma" - opisała Hyży, zmotywowana do wyznania historią gościni "halo tu polsat" o podobnym doświadczeniu.

Przyznała, że trudno jest ustalić sprawcę. "Dowody przepadają, a wiele historii nigdy nie trafia do statystyk. Proceder istnieje naprawdę i może spotkać każdego. Kobiety. Mężczyzn. Nasze dzieci" - zaznaczyła. Zakończyła wpis przestrogą dla wszystkich. "Zapamiętajcie: NIE ZOSTAWIAJ SZKLANKI BEZ OPIEKI. PIJ TYLKO TO, CO OTWIERASZ PRZY SOBIE. NIE MYŚL 'MNIE TO NIE DOTYCZY'. Jeśli ta historia sprawi, że choć jedna osoba wróci bezpiecznie do domu, było warto" - podsumowała.

