6 lutego odbyła się ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Na stadionie w San Siro w Mediolanie pojawiła się Mariah Carey, która zachwyciła w białej wyszywanej kryształkami sukni. Kreację artystki ocenił stylista Bartosz Satora w rozmowie z Plotkiem. Więcej przeczytasz tutaj. Jedną z najbardziej komentowanych postaci wieczoru była włoska supermodelka Vittoria Ceretti, która podczas ceremonii odegrala symboliczną rolę. Partnerka Leonarda DiCaprio pojawiła się podczas finałowego segmentu ceremonii z udziałem modelek ubranych w stylizacje w kolorach Włoch - wkroczyła jako ostatnia, niosąc flagę inspirowaną estetyką mediolańskiego świata mody. W sieci pojawiły się pierwsze opinie na temat ceremonii. W wyjątkowo gorzkich słowach oceniła ją dziennikarka TVP Kamila Biedrzycka.

Dziennikarka TVP gorzko oceniła Zimowe Igrzyska Olimpijskie. "Magia Igrzysk? Żart"

Kamila Biedrzycka znana jest z programu publicystycznego "Woronicza 17", który emitowany jest na antenie TVP. W formacie politycy różnych opcji w dość luźnej formie "wspólnego niedzielnego śniadania" dyskutują na temat biężących wydarzeń gospodarczych, politycznych oraz społecznych. Program jest swoistym podsumowaniem ostatnich wydarzeń. Dziennikarka jest także aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zamieszcza swoje opinie. W najnowszej publikacji podzieliła się z internautami spostrzeżeniami na temat Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech.

Niespecjalnie chcę psuć atmosferę podniosłego nastroju (Andrea Bocelli jak zwykle genialny, a "Nessun dorma" umarłego z grobu podniesie), ale... magia Igrzysk? Żart

- zaczęła.

Dziennikarka TVP oburzona tym, co dzieje się na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

W dalszej części publikacji dziennikarka nie kryła oburzenia obecnością rosyjskich sportowców w rywalizacji, kiedy trwa wojna w Ukrainie. "Poziom żenodromu podczas dzisiejszej ceremonii otwarcia zimowych IO przekroczył skalę. I powiem tak: pozdrawiamy ukraińskich chłopców w okopach przy -20 stopniach. 'Piękny czas! Marzeń, determinacji i przesuwania granic. Te Igrzyska należą do was! Inny świat jest możliwy!'. Tak dziś mówiono. Tymczasem ruscy sportowcy w rywalizacji. Nie chcę takiego świata. Wsadźcie sobie ten znicz olimpijski w sam środek... Kremla" - gorzko podsumowała.

Spora część internautów zgodziła się z tą opinią. "Olimpiady zawsze odbywały się obok wojen. Problem w tym, że dziś nie są już próbą zawieszenia przemocy, tylko jej normalizacji. Nie mam pojęcia, jak Polska może brać w tym udział", "W pełni się zgadzam" - czytamy. Pojawiły się także uwagi na temat udziału Izraela. "A czemu o Izraelu pani nie pisze? Czym się różni ludobójstwo w Ukrainie od tego w Palestynie?" - napisał jeden z internautów. Dziennikarka postanowiła odnieść się do tej wypowiedzi. "Niczym. Ma pan rację" - skwitowała.