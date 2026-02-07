Marcela Leszczak w sierpniu 2025 roku potwierdziła rozstanie z Miśkiem Koterskim. Para swego czasu tworzyła jeden z najbardziej burzliwych związków polskiego show-biznesu i wielokrotnie rozstawała się i schodziła. W jednym z epizodów dłuższej rozłąki aktor zaczął spotykać się z Dagmarą Bryzek, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i Koterski wrócił do Leszczak. Zakochani wzięli nawet ślub. Chociaż wszystko wskazywało na szczęśliwe zakończenie, to ostatecznie para postanowiła definitywnie zakończyć związek. Byli partnerzy wychowują razem syna i ze względu na niego zdecydowali się zachować przyjacielskie relacje. - Dalej jesteśmy rodziną i priorytetowo traktuję to, żeby umieć się dogadać i mieć najlepsze relacje, bo Fryderyk to Michał, a Michał to Fryderyk i już całe nasze życie będzie tak wyglądało - podkreśliła Leszczak w rozmowie z Mateuszem Hładkim. Wygląda na to, że w ostatnim czasie w życiu aktorki wiele się zmieniło. Wszystko wskazuje na to, że jest zakochana.

Marcela Leszczak jest otwarta na miłość. "Czy można zakochać się więcej niż jeden raz?"

Marcela Leszczak podczas jednego z ostatnich Q&A na Instagramie wyjawiła, że jest otwarta na nową miłość i mimo wcześniejszych porażek nadal wierzy, że może się szczęśliwie zakochać. "Czy wierzę w miłość? Tak. Czy można zakochać się więcej niż jeden raz? Tak" - podkreśliła. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych celebrytki zaczęły pojawiać się relacje ze wspólnych wyjazdów z biznesmenem z Gdyni. Duet bawił się razem podczas sylwestra i zagranicznego wypadu. Para wybrała się także na wspólną kolację, co od razu zasugerowało, że łączy ich coś więcej niż tylko koleżeńska relacja. Marcela Leszczak właśnie zadebiutowała na profilu tajemniczego biznesmena w mediach społecznościowych.

Nowy towarzysz Marceli Leszczak opublikował na swoim profilu zdjęcie celebrytki. "Moja rybka"

Nowy towarzysz Marceli Leszczak właśnie opublikował na swoich profilu kilka zdjęć z celebrytką. Para wybrała się razem do Włoch i miała okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia pod krzywą wieżą w Pizie. Na jednym z ujęć z restauracji widzimy Marcelę Leszczak pozującą do zdjęcia z rybą. "A to moja rybka..." - czytamy w opisie. Wygląda na to, że para wyjątkowo miło spędza czas. Czy to już oficjalna relacja? Jak na razie Marcela Leszczak nie wyjawiła, że jest znów zakochana. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższej przyszłości to może się zmienić.