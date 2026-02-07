Nowa para poprowadzi "Dzień dobry TVN"! Znamy nazwiska

"Dzień dobry TVN" to jeden z najpopularniejszych polskich programów śniadaniowych, który niedawno świętował swoje 20-lecie. Format przyciąga przed ekrany miliony widzów. Obecnie w śniadaniówce TVN są cztery pary prowadzących: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski oraz Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. 9 lutego na widzów czeka niespodzianka, bo w "Dzień dobry TVN" pojawi się nowy duet prowadzących. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto poprowadzi program.

REKLAMA

Zobacz wideo Lidia Kazen zachwala TVN. Odpowiedziała na zarzuty widzów

Nowa para w "Dzień dobry TVN". Produkcja zaskoczyła. To znana para aktorów

W mediach społecznościowych pojawiła się ostatnio rolka z Sandrą Hajduk-Popińską i Maciejem Dowborem z zaskakującym podpisem. "Już w poniedziałek dwójka współprowadzących dołączy do Sandry i Maćka. Kto to będzie?" - czytamy. Zapowiedź wywołała ogromne emocje i widzowie od razu zaczęli spekulować, kogo zobaczymy na kanapie "Dzień dobry TVN". W nagraniu mogliśmy zobaczyć, jak Dowbor konsultował się z kimś telefonicznie.

Potrzebna jest młoda krew. (...) Chodzi o to, by był ktoś nowy, inteligentny. Dasz radę

- mogliśmy usłyszeć z ust prowadzącego. Wsparcia szukała także ekranowa partnerka dziennikarza. - Ja już z Maćkiem nie dam rady, przyjedziesz? - zapytała Sandra Hajduk-Popińska swojego telefonicznego rozmówcę. Wygląda na to, że przed ogłoszeniem produkcja chciała podkręcić atmosferę i biorąc pod uwagę reakcje widzów - udało się!

7 lutego Marcin Prokop w sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN" w końcu to wyjawił. Jak się okazuje, do programu dołączą Anna Dereszowska i Robert Koszucki. Co ciekawe wraz z pojawieniem się nowych prowadzących zostanie rozbity duet Hajduk-Popińskiej i Dowbora. Prezenter poprowadzi program z Dereszowską, a jego telewizyjna partnerka będzie miała okazję sprawdzić się w duecie z aktorem. Będziecie oglądać?

Nowy serial TVN "Młode gliny". Premiera już 9 lutego

Aktorska para pojawi się w programie tylko w trakcie poniedziałkowego wydania. Ich obecność będzie związana także z promocją nowej produkcji stacji jaką jest serial "Młode gliny", który zadebiutuje na antenie 9 lutego 2026 roku o godzinie 21:35.

Anna Dereszowska w nowej produkcji TVN zagra komendantkę Izabelę Muszyńską, która jest przełożoną głównych bohaterów - Basi (Wiktoria Gąsiewska) i Jurka (Michał Węgrzyński). Jak czytamy w opisie produkcji, postać grana przez Dereszowską jest służbistką bezwzględnie przestrzegającą procedur. Z kolei Robert Koszucki w serialu "Młode gliny" wcieli się w rolę nadkomisarza Szymona Deca. Ostatnio w "Dzień dobry TVN" aktor wspominał zaskakujący epizod w swojej karierze. W 1997 roku absolwent krakowskiej PWST zdobył tytuł Mistera Polski, a rok później reprezentował Polskę w konkursie Mister World.