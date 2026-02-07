Miszczak zachwycił się Karpielem-Bułecką, ale wbił szpilę jego żonie. Naprawdę to powiedział

5 lutego odbyła się prezentacja wiosennej ramówki Polsatu. Podczas wydarzenia stacja zaprezentowała premiery nadchodzącym programów i zapowiedziała powroty na antenę popularnych i uwielbianych przez widzów formatów. Najwięcej emocji budzi nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Jedną z uczestniczek nowej odsłony show jest Izabella Miko, która jest jedną z niewielu Polek, którym udało się spełnić marzenie o karierze w Hollywood. Weronika Zając z Plotka miała okazję rozmawiać z aktorką. Więcej przeczytasz tutaj. Jednym z najmocniejszych punktów wiosennej ramówki Polsatu było przemówienie Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego stacji. Najwięcej emocji wzbudził jego komentarz na temat uczestników "Tańca z gwiazdami". - Zobaczcie, jacy oni są uśmiechnięci, bo jeszcze nie wiedzą. (…) Krew, łzy, pot i szaleństwo dopiero przed nimi - zwrócił się do zebranych. W jednym z wywiadów Miszczak opowiedział o sukcesie reaktywowanych formatów.
Edward Miszczak od stycznia 2023 roku jest dyrektorem programowym Polsatu. Od czasu przejęcia przez niego stanowiska stacja przeżywa swoisty renesans. Widzowie Polsatu w końcu doczekali się m.in. własnego programu śniadaniowego "halo tu polsat". W rozmowie z serwisem Plejada Edward Miszczak opowiedział też o programach, które po wielu latach powróciły na antenę i osiągnęły ogromny sukces. - Jestem wychowany na szkole TVN-u, a dzisiaj jestem największym wielbicielem programów Polsatu. Próbowałem coś odnowić — wyszła "Awantura o kasę" — cudownie. "Must be the Music" — hit rynku, a przecież stary format. Wszyscy mówili, że program po Korze nie da się zbudować na nowo reaktywować, a dało się - powiedział Edward Miszczak.
W dalszej części wywiadu Edward Miszczak pochwalił się także jurorami. Powiedział, że Sebastian Karpiel-Bułecka okazał się jednym z jego największych odkryć. Przy okazji wspomniał o żonie lidera Zakopower, która jest jedną z prezenterek "Dzień dobry TVN". - Mamy jedno z najpiękniejszych jury na rynku. Widziała ich pani, jacy są w akcji. Urosły cztery wielkie gwiazdy telewizyjne, bo muzycznie sami sobie to już siebie zbudowali. Ale nagle poczuli się fajnie. Ten introwertyczny Zakopower, który tam siedział z boku, nagle jest liderem. Dzisiaj mu powiedziałem, że jest lepszy w telewizji niż jego żona - podkreślił Miszczak. - To był, oczywiście, komplement - dodał.