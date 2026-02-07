Miszczak zachwycił się Karpielem-Bułecką, ale wbił szpilę jego żonie. Naprawdę to powiedział

5 lutego odbyła się prezentacja wiosennej ramówki Polsatu. Podczas wydarzenia stacja zaprezentowała premiery nadchodzącym programów i zapowiedziała powroty na antenę popularnych i uwielbianych przez widzów formatów. Najwięcej emocji budzi nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Jedną z uczestniczek nowej odsłony show jest Izabella Miko, która jest jedną z niewielu Polek, którym udało się spełnić marzenie o karierze w Hollywood. Weronika Zając z Plotka miała okazję rozmawiać z aktorką. Więcej przeczytasz tutaj. Jednym z najmocniejszych punktów wiosennej ramówki Polsatu było przemówienie Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego stacji. Najwięcej emocji wzbudził jego komentarz na temat uczestników "Tańca z gwiazdami". - Zobaczcie, jacy oni są uśmiechnięci, bo jeszcze nie wiedzą. (…) Krew, łzy, pot i szaleństwo dopiero przed nimi - zwrócił się do zebranych. W jednym z wywiadów Miszczak opowiedział o sukcesie reaktywowanych formatów.

REKLAMA

Zobacz wideo Stacja TVN jest lepsza pod rza?dami Lidii Kazen, niz? była pod rza?dami Miszczaka? Hładki mo?wi wprost. "Wyniki pokazuja?..."

Edward Miszczak o reaktywowanych formatach Polsatu. "Wszyscy mówili, że się nie da"

Edward Miszczak od stycznia 2023 roku jest dyrektorem programowym Polsatu. Od czasu przejęcia przez niego stanowiska stacja przeżywa swoisty renesans. Widzowie Polsatu w końcu doczekali się m.in. własnego programu śniadaniowego "halo tu polsat". W rozmowie z serwisem Plejada Edward Miszczak opowiedział też o programach, które po wielu latach powróciły na antenę i osiągnęły ogromny sukces. - Jestem wychowany na szkole TVN-u, a dzisiaj jestem największym wielbicielem programów Polsatu. Próbowałem coś odnowić — wyszła "Awantura o kasę" — cudownie. "Must be the Music" — hit rynku, a przecież stary format. Wszyscy mówili, że program po Korze nie da się zbudować na nowo reaktywować, a dało się - powiedział Edward Miszczak.

Edward Miszczak zachwycony liderem Zakopower. "Jest lepszy w telewizji niż jego żona"

W dalszej części wywiadu Edward Miszczak pochwalił się także jurorami. Powiedział, że Sebastian Karpiel-Bułecka okazał się jednym z jego największych odkryć. Przy okazji wspomniał o żonie lidera Zakopower, która jest jedną z prezenterek "Dzień dobry TVN". - Mamy jedno z najpiękniejszych jury na rynku. Widziała ich pani, jacy są w akcji. Urosły cztery wielkie gwiazdy telewizyjne, bo muzycznie sami sobie to już siebie zbudowali. Ale nagle poczuli się fajnie. Ten introwertyczny Zakopower, który tam siedział z boku, nagle jest liderem. Dzisiaj mu powiedziałem, że jest lepszy w telewizji niż jego żona - podkreślił Miszczak. - To był, oczywiście, komplement - dodał.