W styczniu Brooklyn Beckham zaskoczył wszystkich, potwierdzając krążące w mediach plotki o konflikcie z rodziną. "Przez lata moi rodzice kontrolowali narrację na temat naszej rodziny. Sztuczne posty w mediach społecznościowych oparte na nieautentycznych relacjach, były czymś, w czym dorastałem. W ostatnim czasie na własne oczy widziałem, jak daleko potrafią się posunąć, by chronić swój wizerunek, nawet poświęcając niewinnych ludzi" - czytaliśmy w oświadczeniu opublikowanym przez celebrytę. Beckhamowie nie reagują na słowa syna, ale internauci nie pozwalają im zapomnieć o rodzinnym konflikcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska i Hakiel nazwali syna Romeo. Kim się inspirowali?

David Beckham pokazał rodzinny kadr. Lawina komentarzy pod zdjęciem

David Beckham opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie z siostrą Joanne oraz mamą Sandrą. Wybrali się na rodzinne śniadanie. W opisie kadru były sportowiec zaznaczył, że bardzo ceni sobie czas spędzony z bliskimi. "Nie ma nic lepszego dla duszy niż pie&mash [tradycyjna potrawa kuchni angielskiej - przyp.red.] z mamą. Kocham cię, mamo" - napisał David Beckham. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Wspomnieli o aferze wywołanej przez syna byłego piłkarza. "Tak jest David, starannie pielęgnuj markę", "Może powiesz coś o synu" - pisali. Nie zabrakło także pozytywnych komentarzy. "Ale fajnie spędzacie czas", "Kochana rodzina" - czytamy pod publikacją. Omawiany kadr znajdziecie w naszej galerii.

Galeria BeckhamOtwórz galerię

Victoria Beckham z wyjątkowym odznaczeniem. Wspomniała o rodzinie

26 stycznia Victoria Beckham otrzymała Order Sztuki i Literatury. W przemówieniu projektantka wspomniała o dzieciach. - To nie jest osiągnięcie tylko jednej osoby. Od projektu i atelier, przez zespoły produkcyjne i komunikacyjne, po wiele umysłów i rąk pracujących razem - to wspólny wysiłek, a to wyróżnienie nie jest tylko moje. Chciałbym więc podziękować mojemu niesamowitemu zespołowi za zaangażowanie, kreatywność i zaufanie. Dziękuję moim rodzicom i moim dzieciom, którzy zawsze wierzą w moją wizję - mówiła projektantka mody podczas ceremonii w Paryżu.