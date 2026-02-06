Agata Młynarska od lat angażuje się w działania na rzecz zwierząt i regularnie zwraca uwagę opinii publicznej na dramat bezdomnych czworonogów. Tym razem dziennikarka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym zaapelowała bezpośrednio do premiera Donalda Tuska o wsparcie inicjatyw mających poprawić los zwierząt przebywających w tzw. patoschroniskach.

REKLAMA

Zobacz wideo Program Młynarskiej w ogniu krytyki. Zareagowała

Agata Młynarska apeluje do Donalda Tuska w sprawie patoschronisk. "Moja wielka prośba"

Sprawa nabrała rozgłosu po wydarzeniach związanych z prywatnym schroniskiem "Happy Dog" w Sobolewie. Po proteście, który odbył się 24 stycznia, placówka została zamknięta decyzją lekarza weterynarii. Tragedia zwierząt przebywających w tym miejscu poruszyła wiele znanych osób. Jedną z nich jest Doda, która intensywnie nagłaśnia petycję skierowaną do władz, domagając się zmian w prawie.

Petycja dotyczy m.in. obowiązkowej kastracji i chipowania zwierząt oraz zaostrzenia kar dla osób znęcających się nad czworonogami. Do apelu Dody dołączyła również Agata Młynarska, podkreślając, że sprawa dotyczy całego społeczeństwa, a nie jednej osoby.

Moja wielka prośba do premiera Donalda Tuska, żeby znalazł chwilę i się spotkał w pomocy zwierzętom z patoschronisk. Jest to również mój apel do kolegów i koleżanek z dużymi zasięgami, do polityków i do was, kochani!

- zaapelowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Doda, Anna Korcz i Grażyna Szapołowska wspierają petycję na rzecz zwierząt

W kolejnym wpisie dziennikarka zaznaczyła, jak ważne jest wspólne działanie ponad podziałami. "Dziękuję za każdy serdeczny głos w ważnej sprawie. To nie jest petycja Dody! To jest nasza petycja!" - napisała na Instagramie. Na apel Młynarskiej zareagowały inne znane osoby. Swoje wsparcie okazały m.in. Doda oraz Anna Korcz. Z kolei Grażyna Szapołowska zadeklarowała gotowość do osobistego zaangażowania się w rozmowy z premierem. "Ja mogę iść do premiera, jeżeli jest taka konieczność" - napisała aktorka.