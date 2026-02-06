Tragedia w świecie mody. Nie żyje 21-letnia Cristina Pérez Galcenco

Cristina Pérez Galcenco urodziła się na Lanzarote. Była córką byłego piłkarza Nacho Péreza i Tatiany Galcenco. Swoją przygodę z modelingiem zaczęła w wieku 14 lat. Występowała na międzynarodowych pokazach. Fani mogli oglądać ją m.in. na wybiegach w Chinach, Mediolanie i Paryżu. 6 lutego media obiegła informacja o śmierci Cristiny Pérez Galcenco.

Cristina Pérez Galcenco nie żyje. Media informują o prawdopodobnej przyczynie śmierci. "Nie wierzę"

Ciało Cristiny Pérez Galcenco zostało odnalezione 3 lutego w jej domu w Maladze. Jak donosi gazeta ABC, modelka przeprowadziła się do tego miasta ze względu na edukację. Jak na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna jej śmierci. W mediach pojawiło się sporo komentarzy od poruszonych internautów, którzy pożegnali modelkę. "To taka przykra wiadomość. Spoczywaj w pokoju". "Nie wierzę, miała tylko 21 lat", "Odeszła za wcześnie. Spoczywaj w pokoju", "To druzgocące", "Za młodo, za wcześnie" - czytamy na instagramowym profilu portalu TMZ.

Śmierć Cristiny Pérez Galcenco wstrząsnęła internautami. Głos zabrał popularny fryzjer. "Zbyt wcześnie odeszła"

Popularny hiszpański fryzjer Manuel Mon, który współpracował z Cristiną, opublikował poruszający wpis w mediach społecznościowych. Wspomniał o tym, jaką była osobą. "Dzisiaj z ogromnym smutkiem żegnamy osobę, która była dla nas bardzo ważna. Zbyt wcześnie odeszła od nas młoda, pełna wrażliwości osoba, która była częścią naszej historii. Oprócz jej talentu przed kamerą i na wybiegu będziemy pamiętać jej słodycz, profesjonalizm i autentyczność, którą ożywiała każdy kadr. Jej obecność wnosiła do pracy nie tylko piękno, ale także człowieczeństwo, szacunek i wyjątkową energię, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci" - czytamy. Wspomniał o bliskich modelki. "Łączymy się w smutku z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi osobami, które dziś odczuwają tę stratę. Spoczywaj w pokoju" - napisał Manuel Mon na swoim instagramowym profilu.