Co dalej z rozprawą Ryszarda Rynkowskiego? Pojawiły się komplikacje

Ryszard Rynkowski w ubiegłym roku był sprawcą kolizji samochodowej w miejscowości Zbiczno w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Jak przekazały służby, prowadził auto pod wpływem alkoholu. Biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie przekazali Prokuraturze Rejonowej w Brodnicy wyniki badań, które potwierdziły, że Rynkowski prowadził w stanie nietrzeźwości, a stężenie alkoholu w organizmie muzyka wynosiło 1,84 promila. W konsekwencji został oskarżony o czyn z artykułu 178a, za który kodeks karny przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności. Jak donosi "Fakt", trzeba będzie jednak poczekać na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Sprawa nieco się skomplikowała.

Co z wyznaczeniem terminu rozprawy Ryszarda Rynkowskiego? Pojawiły się pewne komplikacje

Ryszard Rynkowski usłyszał zarzuty w związku ze sprawą, a we wrześniu ubiegłego roku w mediach pojawiła się informacja, że akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Brodnicy. Pod koniec listopada 2025 roku termin rozprawy nadal nie był wyznaczony. Co dalej z rozprawą Rynkowskiego?

"Fakt" skontaktował się z Sądem Rejonowym w Brodnicy z pytaniem o termin rozprawy. Jak się okazuje, pojawiły się komplikacje w związku z koniecznością wyznaczenia nowego sędziego referenta. - W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w sprawie nie został wyznaczony termin rozprawy. W związku ze zmianą miejsca służbowego dotychczasowego referenta trwają czynności mające na celu podział jego referatu w tut. Sądzie, do którego należy również przedmiotowa sprawa. Czynności w sprawie będzie podejmował nowy sędzia referent, po jego wyznaczeniu - przekazała "Faktowi" Małgorzata Redmerska-Górna, prezeska Sądu Rejonowego w Brodnicy.

Ryszard Rynkowski zwrócił się do fanów. "Zdaje sobie sprawę, że zwiodłem wielu z was"

Po kolizji, do której Ryszard Rynkowski doprowadził w czerwcu ubiegłego roku, wokalista zwrócił się z przeprosinami do swoich fanów. "Chciałem wszystkich was najmocniej przeprosić za zdarzenie z 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazał w oświadczeniu wysłanym do mediów.