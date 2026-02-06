Jan Wieczorkowski pokazał, co zastał w pokoju hotelowym. Nie uwierzycie

Jan Wieczorkowski bez wątpienia należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Popularność zapewniły mu liczne role filmowe i telewizyjne. Występy w takich produkcjach jak "Czas honoru" czy "Klan" przyniosły mu dużą rzeszę fanów. Z czasem jednak aktor postawił na inne priorytety. Najważniejsze stały się dla niego spokój, stabilizacja oraz życie rodzinne, które dziś szczególnie ceni. Fani wciąż jednak śledzą jego życie w mediach społecznościowych. Dopiero co aktor wybrał się na urlop.
Jan Wieczorkowski na początku lutego wybrał się na urlop. Nie obyło się bez zdjęć w mediach społecznościowych. Co ciekawe, aktor pokazał nietypowy widok swojego hotelowego łóżka. Wieczorkowski udostępnił kadr, na którym widać, że z ręczników ułożona została postać przypominająca człowieka. Zdjęcie opatrzył zabawnym opisem.
To ja, kiedy mnie nie ma w pokoju
- żartował na InstaStories.
Jan Wieczorkowski niemal rok temu postanowił poddać się przeszczepowi włosów. Efekty nie są jednak natychmiastowe i wymagają od pacjentów sporo cierpliwości. Po kilku miesiącach aktor wybrał się na wizytę kontrolną. Nagranie ze spotkania z lekarką opublikowano w mediach społecznościowych kliniki Dr Turowski. Okazało się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem i artysta jest wyjątkowo zadowolony z zabiegu. Widzę znaczną poprawę, widać zagęszczenie i jeszcze jest mi milej, jak bliscy mi mówią ‘co ty masz takie gęste włosy’. Ja mówię ‘no, okej, czyli wszystko jest w porządku’- mówił zachwycony Wieczorkowski. - Z kolegą ostatnio się skonsultowałem, który też to robił i stwierdziliśmy, że podobamy się sobie i jesteśmy zadowoleni - dodał. ZOBACZ TEŻ: Wieczorkowski zaapelował do fanów. Aż się wierzyć nie chce, co go spotkało