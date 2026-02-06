Jan Wieczorkowski pokazał, co zastał w pokoju hotelowym. Nie uwierzycie

Jan Wieczorkowski bez wątpienia należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Popularność zapewniły mu liczne role filmowe i telewizyjne. Występy w takich produkcjach jak "Czas honoru" czy "Klan" przyniosły mu dużą rzeszę fanów. Z czasem jednak aktor postawił na inne priorytety. Najważniejsze stały się dla niego spokój, stabilizacja oraz życie rodzinne, które dziś szczególnie ceni. Fani wciąż jednak śledzą jego życie w mediach społecznościowych. Dopiero co aktor wybrał się na urlop.

Zobacz wideo Mamy coraz większe oczekiwania na wakacjach. Polscy hotelarze widzą to

Jan Wieczorkowski wypoczywa na urlopie. Zastał niecodzienny widok

Jan Wieczorkowski na początku lutego wybrał się na urlop. Nie obyło się bez zdjęć w mediach społecznościowych. Co ciekawe, aktor pokazał nietypowy widok swojego hotelowego łóżka. Wieczorkowski udostępnił kadr, na którym widać, że z ręczników ułożona została postać przypominająca człowieka. Zdjęcie opatrzył zabawnym opisem.

To ja, kiedy mnie nie ma w pokoju

- żartował na InstaStories.

Jan Wieczorkowski przeszedł przeszczep włosów. Pochwalił się efektami

Jan Wieczorkowski niemal rok temu postanowił poddać się przeszczepowi włosów. Efekty nie są jednak natychmiastowe i wymagają od pacjentów sporo cierpliwości. Po kilku miesiącach aktor wybrał się na wizytę kontrolną. Nagranie ze spotkania z lekarką opublikowano w mediach społecznościowych kliniki Dr Turowski. Okazało się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem i artysta jest wyjątkowo zadowolony z zabiegu. Widzę znaczną poprawę, widać zagęszczenie i jeszcze jest mi milej, jak bliscy mi mówią ‘co ty masz takie gęste włosy’. Ja mówię ‘no, okej, czyli wszystko jest w porządku’- mówił zachwycony Wieczorkowski. - Z kolegą ostatnio się skonsultowałem, który też to robił i stwierdziliśmy, że podobamy się sobie i jesteśmy zadowoleni - dodał. ZOBACZ TEŻ: Wieczorkowski zaapelował do fanów. Aż się wierzyć nie chce, co go spotkało