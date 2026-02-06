Adriana Kalska to gwiazda "M jak miłość", "Papiery na szczęście", "Siła oporu", "Siła oporu", a od niedawna zasila obsadę hitu Polsatu, czyli serialu "Pierwsza miłość". Aktorka zatem częściej będzie pojawiała się w social mediach stacji oraz formacie porannym, w którym pojawiła się z siostrą Pauliną.

Adriana Kalska o rodzinnych biznesach. Tyjmuje się jej siostra

Paulina Kalska jest odnoszącą sukcesy architektką. Przy okazji rozmowy z nią dowiedzieliśmy się, jakie biznesy od lat dominowały w domu Kalskich. W ich rodzinnych kręgach nie brakowało wyrobów z bursztynu i co ciekawe, ojciec Kalskich ma swój zakład z biżuterią po dziś dzień. Widać, że razem tworzą zgraną ekipę, co zresztą siostry Kalskie potwierdziły w wywiadzie. Już we wczesnych latach ponadto u Adriany zauważano cechy liderki. - Ada rządziła - zaznaczyła Paulina Kalska.

Paulina z kolei nie wychodziła przed szereg. - A ja jestem tą spokojną duszą i to się równoważy - powiedziała. - Paulina była aniołkiem, ja byłam diabełkiem. Miałam mnóstwo pomysłów na zabawy, ona już nie chciała się ze mną bawić - dowiedzieliśmy się. Siostry mają świetny kontakt również z bratem. - Co mogę powiedzieć? Zawsze jest dla mnie wsparciem i kocham ją bardzo. Gdyby nie Paweł i Paulina, to mogłoby być różnie. A wiem, że zawsze za mną stoją - podkreśliła Adriana Kalska.

Adriana Kalska dołączyła do kolejnego hitu. Tak przeżywała pierwsze chwile

Aktorka gra w "Pierwszej miłości" Adelajdę Żak. To postać wywołująca poruszenie i emocje, do czego będą musieli przywyknąć widzowie. Sama zmiana w życiu zawodowym Kalskiej była bardzo emocjonująca. - Oczywiście zawsze jest taki stresik przed tym, żeby wejść w jakąś zgraną ekipę. Żeby poczuć rolę i zacząć. Natomiast ekipa odebrała mnie bardzo przyjaźnie - przekazała aktorka w "halo tu polsat".