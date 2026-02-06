Powrót na stronę główną

Nowe informacje o porwaniu matki znanej dziennikarki. "Kamera została odłączona"
Amerykańska dziennikarka stacji NBC nie kryje poruszenia po zaginięciu 84-letniej Nancy Guthrie. Do zagranicznej redakcji trafił list od rzekomych porywaczy. Pojawiły się nowe wieści w sprawie. Chodzi o kamerę sprzed domu porwanej i znalezione ślady krwi.
Nowe informacje o porwaniu matki znanej dziennikarki. 'Kamera została odłączona'
Fot. REUTERS/Savannah Guthrie Via Instagram, Instagram/@savannahguthrie

Savannah Guthrie to dziennikarka, którą widzowie doskonale kojarzą z programu "Today" stacji NBC. W mediach głośno jest obecnie o matce prezenterki, która ostatni raz była widziana przez najbliższych 31 stycznia wieczorem, gdy odwozili ją do domu w Catalina Foothills w stanie Arizona. Nancy Guthrie zniknęła, a śledczy uznali jej miejsce zamieszkania jako miejsce zbrodni. Do redakcji TMZ wpłynął rzekomy list z żądaniem okupu, który przekazano organom ścigania. Autorzy listu mieli domagać się zapłaty kilku milionów dolarów w Bitcoinach w zamian za uwolnienie Nancy. Wyznaczyli krótki termin na realizację ich żądań i grożą konsekwencjami. Pojawiły się nowe wieści w tej sprawie. 

Szokujące porwanie matki dziennikarki. Śledczy badają sprawę. To znaleźli w domu Nancy Guthrie

Jak przekazał "The New York Times", policja potwierdziła, że kamera przy drzwiach wejściowych do domu Nancy Guthrie została odłączona w noc jej zniknięcia o godz. 1:47. Na dodatek ją usunięto, a władze nie wiedzą, gdzie obecnie znajduje się urządzenie. Jak informuje szeryf Chris Nanos, o godz. 2:12 kamera na terenie posesji matki dziennikarki wykryła ruch, ale nie zarejestrowała żadnego obrazu. Następnie, o godz. 2:28, rozrusznik serca Nancy Guthrie został odłączony od jej telefonu komórkowego. Urządzenie zostało jednak znalezione w jej domu, co sugeruje, że kobieta mogła zostać porwana mniej więcej o tej porze.

Władze hrabstwa Pima w Arizonie poinformowały, że nie mają żadnych podejrzanych w sprawie porwania kobiety. Potwierdzono jednak, że krew, która została znaleziona na ganku domu 84-latki, należała do niej. Śledczy nie wykluczają nikogo z kręgu podejrzanych - nawet najbliższych. - W naszych oczach wszyscy nadal są podejrzani – powiedział szeryf. 

Porwanie Nancy Guthrie. Rodzina kobiety apeluje prosi o kontakt 

4 lutego na Instagramie Savannah Guthrie pojawiło się nagranie, na którym dziennikarka wraz z dwójką rodzeństwa zwraca się do porywaczy matki. Podkreślili, że zanim dojdzie do jakichkolwiek negocjacji, muszą się upewnić, że Nancy żyje. - Jako rodzina robimy wszystko, co w naszej mocy. Jesteśmy gotowi rozmawiać. Musimy mieć pewność, że ona żyje i że jest w waszych rękach. Chcemy się z wami skontaktować i jesteśmy gotowi słuchać. Prosimy, odezwijcie się do nas - mówiła prezenterka. Dziennikarka podkreśliła na nagraniu, że rozwój sztucznej inteligencji sprawia, iż materiały wizualne czy dźwiękowe mogą być łatwo zmanipulowane, dlatego rodzina domaga się od porywaczy jednoznacznego "dowodu życia" Nancy. 

