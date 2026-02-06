Celine Dion zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej, schorzeniem neurologicznym, które dotyka jedną osobę na milion. Po druzgocącej diagnozie piosenkarka odwołała wszystkie koncerty i zrezygnowała z publicznych wystąpień. W 2024 roku artystka wypuściła film "Jestem: Celine Dion", w którym po raz pierwszy otworzyła się na temat schorzenia. - Tęsknię za byciem na scenie. Na koncertach zawsze daję z siebie wszystko, a teraz nie mogę tego robić - mówiła ze łzami w oczach. Pod koniec filmu widzimy, jak Celine zmaga się z atakiem choroby - skurcze przejmują nad nią kontrolę, wokalistka nie jest w stanie się poruszyć, a z oczu płyną jej łzy. Po dwóch latach emocjonalny fragment stał się w sieci viralem. Fani wokalistki nie są z tego zadowoleni.

Celine Dion pokazała, z czym musi się zmagać. Fani apelują. "Okażcie szacunek"

Choroba Celine Dion wywołuje nagłe, bolesne skurcze, które mogą pojawić się bez ostrzeżenia. Na nagraniu widzimy, jak piosenkarka zwija się z bólu. W 2024 roku zdecydowana większość fanów doceniła to, że artystka znalazła w sobie odwagę, by pokazać, z czym się zmaga. Po dwóch latach fragment filmu ponownie zaczął krążyć po sieci. Wiele osób zauważyło, że o ile wcześniej jego udostępnianie miało sens, tak teraz służy jedynie nabijaniu wyświetleń. W komentarzach często pojawiają się głosy sprzeciwu. "Dlaczego ten film znów pojawił się w sieci? I to jeszcze na profilu, który nie ma nic wspólnego z Celine Dion. Jaki zamiar tego wszystkiego?", "Okażcie szacunek i nie rozprzestrzeniajcie tego filmu!", "Po co rozprzestrzeniać to w ten sposób? To nagranie nigdy nie powinno trafić do internetu" - pisali.

Celine Dion wrzuciła zdjęcia z młodości. Pod wpisem lawina komentarzy

4 lutego na profilu piosenkarki na Instagramie pojawiło się kilka wyjątkowych ujęć z sesji zdjęciowej, która miała miejsce w 1990 roku. Widzimy na nich Celine w jasnych jeansach, białym topie i czarnej marynarce. Uwagę fanów przyciągnęła również fryzura artystki. Celine miała wtedy na głowie burzę loków. "Ale fryzura! Zjawiskowa sesja", "Niesamowite zdjęcia, wyglądasz spektakularnie", "Jedna z moich ulubionych sesji! Dziękuję, że zechciałaś ją przypomnieć" - pisali.