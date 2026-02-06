Na początku lutego Biuro Szeryfa Hrabstwa Pima w stanie Arizona poinformowało o zaginięciu Nancy Guthrie, matki znanej amerykańskiej dziennikarki Savannah Guthrie, która od lat współpracuje ze stacją NBC. Bliscy po raz ostatni widzieli 84-latkę 31 stycznia w jej domu w Catalina Foothills. Chris Nanos, szeryf hrabstwa Pima w rozmowie z mediami przekazał, że kobieta została najprawdopodobniej porwana. Niepokój służb wywołały także kwestie związane z przeszukiwaniem jej domu, który uznano za miejsce zbrodni. - W tej chwili nie traktujemy tego już jako misji poszukiwawczej, ale jako popełnienie przestępstwa - przekazał Chris Nanos. Więcej przeczytasz tutaj. Niedawno pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Do redakcji TMZ trafił rzekomy list z żądaniem okupu, który został przekazany organom ścigania. W sprawę zaangażował się właśnie Donald Trump.

Donald Trump włącza wszystkie służby federalne w poszukiwania matki Savannah Guthrie

W liście, który trafił do redakcji TMZ, porywacze mieli domagać się zapłaty kilku milionów dolarów w Bitcoinach w zamian za uwolnienie matki amerykańskiej dziennikarki. Wskazano także konsekwencje w przypadku braku szybkiej reakcji. Savannah Guthrie opublikowała na Instagramie emocjonalne nagranie wraz ze swoim rodzeństwem, w którym zaapelowała do porywaczy. - Jako rodzina robimy wszystko, co w naszej mocy. Jesteśmy gotowi rozmawiać. Musimy mieć pewność, że ona żyje i że jest w waszych rękach. Chcemy się z wami skontaktować i jesteśmy gotowi słuchać. Prosimy, odezwijcie się do nas - podkreśliła. 4 lutego wieczorem czasu amerykańskiego Donald Trump wydał oświadczenie za pośrednictwem swojej platformy Truth Social, w którym poinformował o pełnym zaangażowaniu sił państwowych w śledztwo i natychmiastowym skierowaniu wsparcia rodzinie dziennikarki, aby "jej mama mogła bezpiecznie wrócić do domu".

Wysłałem wszystkie federalne służby porządkowe do pełnej dyspozycji rodziny oraz lokalnych organów ścigania, natychmiast

- podkreślił Trump.

Donald Trump skontaktował się z amerykańską dziennikarką. Przekazał ważne informacje

W dalszej części oświadczenia amerykański prezydent podkreślił, że cały naród modli się za dziennikarkę i jej rodzinę. "Niech Bóg błogosław i chroni Nancy!" - dodał. Jak podaje serwis informacyjny NBC News, Trump miał także skontaktować się z Savannah Guthrie telefonicznie. Prezydent podkreślił, że zrobi wszystko, aby dostarczyć pełnych zasobów potrzebnych do trwającego śledztwa, w tym zagwarantował Savannah Guthrie zarówno zaangażowanie służb federalnych, jak i stanowych.

Savannah Guthrie ze stacją NBC związana jest od 2007 roku. Początkowo dołączyła do programu NBC News jako korespondentka prawna - relacjonowała procesy odbywające się w całym kraju. W latach 2008-2011 pracowała dla stacji jako korespondentka w Białym Domu. W lipcu 2012 roku zastąpiła na stanowisku Ann Curry i została współprowadzącą programu "Today", który jest flagowym formatem porannym NBC i została jedną z najważniejszych postaci stacji.