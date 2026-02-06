Edward Miszczak przez ponad dwie dekady był związany ze TVN-em i w tym okresie pełnił funkcję dyrektora programowego. W 2022 roku do mediów dotarła jednak informacja, że kończy współpracy ze stacją. Niedługo później ogłoszono, że będzie dyrektorem programowym w Polsacie. Mateusz Hładki przyznał w rozmowie z Marcinem Wolniakiem w "Galaktyce Plotek", iż pod wodzą Lidii Kazen, która zastąpiła Miszczaka, pracuje mu się lepiej. Do jego słów odniósł się sam zainteresowany.

Edward Miszczak odpowiada na słowa Mateusza Hładkiego. Mówi wprost o... wazelinie!

Hładki w podcaście "Galaktyka Plotek" przyznał, że z jego perspektywy w TVN-ie lepiej jest za Kazen i wyjaśnił dlaczego. - Z mojej perspektywy na pewno, ponieważ mam swój program. Ja myślę, że ta stacja ewoluuje w zależności od tego, co też dyktuje rynek. (...) Nie odbyła się żadna rewolucja, tylko to wszystko było ewolucją - komentował dziennikarz. Do jego słów odniósł się Miszczak, który wcześniej przez lata kierował stacją. - Teoretycznie mógłbym powiedzieć, że nie komentuję wydarzeń mojej konkurencji, ale praktycznie, jako że (...) wiele lat spędziłem w Krakowie, to można powiedzieć, że dzień bez wazeliny to dzień stracony - ocenił w rozmowie z "Faktem".

Następnie dyrektor programowy Polsatu podkreślił, jaki ma stosunek do Kazen. - Lidka Kazen jest moją uczennicą. Tak powiem, że razem ze mną pracowała wiele lat i została moim następcą. Uwielbiam ją, lubię. Próbuje budować swój świat. Myślę, że naprawdę tym, co mówią jej miłe słowa, to ona nie do końca wierzy - stwierdził Miszczak.

Edward Miszczak wystąpił na ramówce Polsatu. Tym zdaniem wbił szpilę TVN-owi?

5 lutego odbyła się wiosenna ramówka Polsatu. Na sam koniec wydarzenia na scenie pojawił się Edward Miszczak, podsumowując wyniki stacji. Mówił o umacnianiu pozycji Polsatu i odniósł się do rynku medialnego. Przy okazji pozwolił sobie na wyraźną uwagę pod adresem konkurencji. - Przez lata jedna ze stacji konkurencyjnych była fabryką gwiazd, tak przynajmniej pisały media. A dzisiaj coraz częściej gwiazdy wykreowane przez Polsat są wykorzystywane przez konkurencję. To jest największa zmiana Polsatu - uznał, co nagrodzono brawami.