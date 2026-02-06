Edward Miszczak przez ponad dwie dekady był związany ze TVN-em i w tym okresie pełnił funkcję dyrektora programowego. W 2022 roku do mediów dotarła jednak informacja, że kończy współpracy ze stacją. Niedługo później ogłoszono, że będzie dyrektorem programowym w Polsacie. Mateusz Hładki przyznał w rozmowie z Marcinem Wolniakiem w "Galaktyce Plotek", iż pod wodzą Lidii Kazen, która zastąpiła Miszczaka, pracuje mu się lepiej. Do jego słów odniósł się sam zainteresowany.
Hładki w podcaście "Galaktyka Plotek" przyznał, że z jego perspektywy w TVN-ie lepiej jest za Kazen i wyjaśnił dlaczego. - Z mojej perspektywy na pewno, ponieważ mam swój program. Ja myślę, że ta stacja ewoluuje w zależności od tego, co też dyktuje rynek. (...) Nie odbyła się żadna rewolucja, tylko to wszystko było ewolucją - komentował dziennikarz. Do jego słów odniósł się Miszczak, który wcześniej przez lata kierował stacją. - Teoretycznie mógłbym powiedzieć, że nie komentuję wydarzeń mojej konkurencji, ale praktycznie, jako że (...) wiele lat spędziłem w Krakowie, to można powiedzieć, że dzień bez wazeliny to dzień stracony - ocenił w rozmowie z "Faktem".
Następnie dyrektor programowy Polsatu podkreślił, jaki ma stosunek do Kazen. - Lidka Kazen jest moją uczennicą. Tak powiem, że razem ze mną pracowała wiele lat i została moim następcą. Uwielbiam ją, lubię. Próbuje budować swój świat. Myślę, że naprawdę tym, co mówią jej miłe słowa, to ona nie do końca wierzy - stwierdził Miszczak.
5 lutego odbyła się wiosenna ramówka Polsatu. Na sam koniec wydarzenia na scenie pojawił się Edward Miszczak, podsumowując wyniki stacji. Mówił o umacnianiu pozycji Polsatu i odniósł się do rynku medialnego. Przy okazji pozwolił sobie na wyraźną uwagę pod adresem konkurencji. - Przez lata jedna ze stacji konkurencyjnych była fabryką gwiazd, tak przynajmniej pisały media. A dzisiaj coraz częściej gwiazdy wykreowane przez Polsat są wykorzystywane przez konkurencję. To jest największa zmiana Polsatu - uznał, co nagrodzono brawami.