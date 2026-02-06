Serial "Słoneczny patrol" to jedna z najpopularniejszych produkcji lat 90. Emitowano go aż w 200 krajach, a widownia przekraczała miliard widzów. Pamiętacie Davida Hasselhoffa w roli Mitcha Buchannona i Pamelę Anderson, która wcielała się w CJ? Aktorka, która w ostatnich latach znowu cieszy się ogromną popularnością, niedawno pojawiła się na gali rozdania Złotych Globów i powróciła do kultowego blondu. Więcej przeczytasz tutaj. Co słychać u pozostałych bohaterów? Carmen Electra i Brande Roderick 1 lutego pojawiły się na wydarzeniu zorganizowanym przez Stevena Tylera. Jak dziś wyglądają?
Carmen Electra do ekipy "Słonecznego patrolu" dołączyła w 1997 roku i w serialu wcielała się w rolę Lani McKenzie. Po zakończeniu przygody z produkcją kontynuowała telewizją karierę i była jedną z najpopularniejszych gwiazd ekranu lat 90. Co u niech słychać? Carmen Electra skończyła 53 lata i zachwyca urodą. Niedawno zajęła się promocją własnej linii kosmetyków. 1 lutego Electra pojawiła się w Los Angeles na gali zorganizowanej przez lidera grupy Aerosmith. Na tę okazję wybrała czarną suknię do ziemi z połyskującymi aplikacjami z przodu. Uwagę przyciągał dół sukienki wykończony strusimi piórami. Całość aktorka uzupełniła fryzurą - na ten wieczór zdecydowała się na loki w stylu dawnego Hollywood.
Na gali pojawiła się także 51-letnia Bronde Roderick, która również przyciągnęła uwagę fotografów. Aktorka w "Słonecznym patrolu" występowała w latach 2000-2001 jako Leigh Dyer. Roderick została Playmate Roku magazynu "Playboy" i na fali popularności pojawiła się w wielu filmach i serialach. Od lat podkreśla, że ważniejsze od kariery jest jej życie rodzinne. Skupia się na wychowywaniu nastoletnich synów: 15-letniego Keatona i 14-letniego Kannona. Na imprezie lidera Aerosmith pojawiła się w skórzanej sukience z wycięciem odsłaniającym nogi. Uwagę zwracał jej naszyjnik z masywnym logo marki Chanel. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.