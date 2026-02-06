Powrót na stronę główną

Gwiazdy "Słonecznego patrolu" spotkały się po latach. 53-letnia Carmen Electra zachwyciła fotografów
Carmen Electra i Brande Roderick były gwiazdami "Słonecznego patrolu". Ostatnio aktorki miały okazję spotkać się po latach. Jak dziś wyglądają? Gwiazdy zachwyciły fotografów na gali w Los Angeles.
Carmen Electra
Carmen Electra wspomina dawne czasy. Tak wyglądała zanim trafiła do 'Słonecznego patrolu'. Fot 'Słoneczny patrol'/ czołówka/ YT

Serial "Słoneczny patrol" to jedna z najpopularniejszych produkcji lat 90. Emitowano go aż w 200 krajach, a widownia przekraczała miliard widzów. Pamiętacie Davida Hasselhoffa w roli Mitcha Buchannona i Pamelę Anderson, która wcielała się w CJ? Aktorka, która w ostatnich latach znowu cieszy się ogromną popularnością, niedawno pojawiła się na gali rozdania Złotych Globów i powróciła do kultowego blondu. Więcej przeczytasz tutaj. Co słychać u pozostałych bohaterów? Carmen Electra i Brande Roderick 1 lutego pojawiły się na wydarzeniu zorganizowanym przez Stevena Tylera. Jak dziś wyglądają?

Zobacz wideo Roksana Węgiel przejmuje się komentarzami, że wygląda staro? "Telewizja przekłamuje"

Carmen Electra na imprezie Stevena Tylera. Gwiazda "Słonecznego patrolu" skończyła 53 lata

Carmen Electra do ekipy "Słonecznego patrolu" dołączyła w 1997 roku i w serialu wcielała się w rolę Lani McKenzie. Po zakończeniu przygody z produkcją kontynuowała telewizją karierę i była jedną z najpopularniejszych gwiazd ekranu lat 90. Co u niech słychać? Carmen Electra skończyła 53 lata i zachwyca urodą. Niedawno zajęła się promocją własnej linii kosmetyków. 1 lutego Electra pojawiła się w Los Angeles na gali zorganizowanej przez lidera grupy Aerosmith. Na tę okazję wybrała czarną suknię do ziemi z połyskującymi aplikacjami z przodu. Uwagę przyciągał dół sukienki wykończony strusimi piórami. Całość aktorka uzupełniła fryzurą - na ten wieczór zdecydowała się na loki w stylu dawnego Hollywood.

 

Bronde Roderick pojawiła się w "Słonecznym patrolu" w 2000 roku. Tak dziś wygląda

Na gali pojawiła się także 51-letnia Bronde Roderick, która również przyciągnęła uwagę fotografów. Aktorka w "Słonecznym patrolu" występowała w latach 2000-2001 jako Leigh Dyer. Roderick została Playmate Roku magazynu "Playboy" i na fali popularności pojawiła się w wielu filmach i serialach. Od lat podkreśla, że ważniejsze od kariery jest jej życie rodzinne. Skupia się na wychowywaniu nastoletnich synów: 15-letniego Keatona i 14-letniego Kannona. Na imprezie lidera Aerosmith pojawiła się w skórzanej sukience z wycięciem odsłaniającym nogi. Uwagę zwracał jej naszyjnik z masywnym logo marki Chanel. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Quiz popkulturalny na literę B - czas start! Miron Białoszewski napisał:

Sławne osoby na literę B. Znasz wszystkie? To trudny quiz popkulturowy. 12/12 zgarną znawcy
Popularne