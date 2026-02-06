Serial "Słoneczny patrol" to jedna z najpopularniejszych produkcji lat 90. Emitowano go aż w 200 krajach, a widownia przekraczała miliard widzów. Pamiętacie Davida Hasselhoffa w roli Mitcha Buchannona i Pamelę Anderson, która wcielała się w CJ? Aktorka, która w ostatnich latach znowu cieszy się ogromną popularnością, niedawno pojawiła się na gali rozdania Złotych Globów i powróciła do kultowego blondu. Więcej przeczytasz tutaj. Co słychać u pozostałych bohaterów? Carmen Electra i Brande Roderick 1 lutego pojawiły się na wydarzeniu zorganizowanym przez Stevena Tylera. Jak dziś wyglądają?

Carmen Electra na imprezie Stevena Tylera. Gwiazda "Słonecznego patrolu" skończyła 53 lata

Carmen Electra do ekipy "Słonecznego patrolu" dołączyła w 1997 roku i w serialu wcielała się w rolę Lani McKenzie. Po zakończeniu przygody z produkcją kontynuowała telewizją karierę i była jedną z najpopularniejszych gwiazd ekranu lat 90. Co u niech słychać? Carmen Electra skończyła 53 lata i zachwyca urodą. Niedawno zajęła się promocją własnej linii kosmetyków. 1 lutego Electra pojawiła się w Los Angeles na gali zorganizowanej przez lidera grupy Aerosmith. Na tę okazję wybrała czarną suknię do ziemi z połyskującymi aplikacjami z przodu. Uwagę przyciągał dół sukienki wykończony strusimi piórami. Całość aktorka uzupełniła fryzurą - na ten wieczór zdecydowała się na loki w stylu dawnego Hollywood.

Bronde Roderick pojawiła się w "Słonecznym patrolu" w 2000 roku. Tak dziś wygląda