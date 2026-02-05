Justyna Sieńczyłło wyjawiła, o co mąż poprosił ją przed śmiercią. "Tylko o to"

26 grudnia 2022 roku zmarł aktor Emilian Kamiński, który chorował na raka płuc. Jego żona Justyna Sieńczyłło była ostatnio gościnią podcastu "Bez Tabu". W rozmowie z Mariolą Bojarską-Ferenc opowiedziała, że jej mąż nieustannie się badał, bo zależało mu na zachowaniu jak najlepszej formy. - Robił to, bo wiedział, że na nim opiera się Teatr Kamienica. I jeżeli jemu coś się stanie, to będzie fatalnie - powiedziała. W pewnym momencie aktor podupadł na zdrowiu i nieustannie się przeziębiał. Małżonkowie początkowo nie łączyli objawów z poważną chorobą. - Rak płuc nie daje często w ogóle objawów. I on miał wszystko przebadane oprócz płuc. Jak na złość - podkreśliła. Więcej przeczytasz tutaj. W rozmowie aktorka wyjawiła, o co partner prosił ją przed odejściem.

Justyna Sieńczyłło wyjawiła o co mąż poprosił ją przed śmiercią. "Walczę jak szalona"

Justyna Sieńczyłło od czasu śmierci męża wraz z całym zespołem jest podwójnie zaangażowana w walkę o Teatr Kamienica, który jest dorobkiem życia Emiliana Kamińskiego. Jak wielokrotnie podkreślała w wywiadach jej nieżyjący już mąż włożył w to miejsce całe serce. Problemem jest skomplikowana sytuacja prawna i próby przejęcia budynku przez podmioty zewnętrzne. Walka o lokalizację trwa już od 2012 roku. W rozmowie z Mariolą Bojarską-Ferenc Justyna Sieńczyłło wyjawiła, o co ukochany prosił ją przed śmiercią.

Poprosił mnie i Kajetana, żebyśmy walczyli o Kamienicę. Tylko o to. I co ja mam zrobić? Walczę. Walczę jak szalona

- podkreśliła aktorka. Zwróciła się także do widzów zainteresowanych losami teatru. - Odsyłam do stron Teatru Kamienica, jak ta walka przebiega. 22 lata życia poświęcone miejscu razem z Emilianem. Całe nasze życie rodzinne moich synów, Natalki, córki Emiliana. I walczę ciągle o przyszłość tego miejsca - dodała.

Widzowie zaapelowali do Justyny Sieńczyłło. "Warto pomyśleć o sobie"

W sekcji komentarzy pod fragmentem podcastu w mediach społecznościowych pojawiły się liczne słowa uznania dla zaangażowania Justyny Sieńczyłło w wieloletnią walkę o teatr stworzony przez jej męża. Podkreślono, aby nie zapominała również o sobie. "Wspieram, podpisałam petycję i modlę się. Będzie dobrze", "Bardzo jest pani dzielna", "Dobrze jest być społecznikiem, ale warto też pomyśleć o sobie" - czytamy.