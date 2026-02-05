Ostatnio Michel Moran opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie dłoni w opatrunku i stabilizującej szynie, co wywołało spore poruszenie. Kucharz postanowił uspokoić fanów i w krótkim opisie ujawnił, co się stało. "Brak uwagi? Pecha? Za późno, żeby zastanowić. Jestem załamane" - napisał Michel Moran.Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. W ostatnim wywiadzie dla Plejady opowiedział o szczegółach pechowego wypadku. Jak się okazuje, polała się krew.
Michel Moran rozmawiał ostatnio z portalem Plejada i uchylił rąbka tajemnicy na temat kontuzji, jakiej doznał w ostatnich czasie. "Obciąłem sobie palec w kuchni i tyle. Kucharski wypadek, można powiedzieć" - powiedział. Kucharz nie ma jednak zamiaru całkowicie rezygnować z obowiązków, ale przez pewien czas musi skupić się na większym odpoczynku i regeneracji, aby w pełni sił wrócić do swoich obowiązków.
"Na pewno będę mniej aktywny w kuchni przez następne dni i tygodnie, ale dalej będę obecny w restauracji. Będę z kucharzami, żeby zobaczyć, co robią. Chociaż oni wiedzą, co robią" - powiedział. Wspomniał o tym, że przerwa od pracy będzie dla niego sporym wyzwaniem. "Nie martwię się o gości i restaurację, tylko bardziej o siebie, bo lubię być aktywny" - skwitował.
Co jeszcze słychać u Michela Morana? Na początku nowego roku opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z wyjazdu, na których towarzyszyła mu uśmiechnięta blondynka Małgorzata. Kucharz w sierpniu ubiegłego roku wyjawił, że rozstał się z żoną Haliną Moran.
- Prywatnie wszystko gra. Po rozwodzie - powiedział w rozmowie z portalem Jastrząb Post. W prasie pojawiły się wtedy informacje, że Moran miał ułożyć sobie życie u boku młodszej o dekadę Małgorzaty. Plotki potwierdziły się, kiedy opublikował zdjęcia z kobietą o tym samym imieniu. Więcej przeczytasz tutaj: Michel Moran niedawno się rozwiódł. Teraz pozuje z młodszą od siebie o dekadę pięknością